Sci Alpino

Coppa del Mondo - Ledecka torna a vincere sugli sci! Dominio della ceca in discesa libera

CRANS MONTANA - Ester Ledecka l'ha rifatto: anche in questa stagione consolida la doppia vittoria in Coppa del Mondo tra snowboard parallelo (dove ha difeso il titolo olimpico a Pechino 2022) e sci alpino, grazie al successo odierno in discesa libera a Mont Lachaux. Rivediamo la sua prova.

00:01:45, 27 minuti fa