Sci Alpino

Coppa del Mondo - Sofia Goggia tanto lenta in discesa: fuori dalle dieci, ma riesce a difendere il pettorale rosso

CRANS MONTANA - Giornata complicata per Sofia Goggia in discesa, così come tutte le azzurre. La vice-campionessa di Pechino 2022 non trova il feeling adatto con la pista e termina la gara fuori dalla top-10. Poco male, anche la diretta rivale per la coppa di specialità Corinne Suter commette un passo falso, dunque la 29enne bergamasca perde pochi punti e difende ancora la leadership con più di 60.

00:01:50, un' ora fa