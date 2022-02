Ester Ledecka vince alla grande la discesa di Crans Montana. Sul podio con lei Ragnhild Mowinckel e Cornelia Huetter.

La notizia dunque è che sul podio non ci sono né Sofia Goggia, né Corinne Suter, ma la situazione non è così brutta come sembra. In palio, infatti, c'è ancora una coppa di specialità da assegnare e le due sono ancora in lotta, ma Sofia è 12ª e Corinne decima, quindi lima di poco il distacco dalla bergamasca . Si ferma dunque così la striscia di vittorie in discesa in Coppa del Mondo di Goggia, che aveva vinto la sua ultima a Cortina, prima del fatidico SuperG in cui si era infortunata. E per gli amanti delle statistiche, dopo 17 gare di discesa femminile tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, vince un'atleta una che non sia né Goggia, né Gut, né Suter.