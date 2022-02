Archiviata la libera dei Giochi Olimpici con uno splendido argentofra le porte larghe. Mancano, nello specifico sono in calendario due appuntamenti a(26-27 febbraio) e le finali di(16 marzo). Con quattro vittorie in cinque delle gare a cui ha preso partedi specialità ma non può ancora dormire sonni tranquilli.

esatti il bottino dell’azzurra che conserva 69 lunghezze di margine sulla neo Campionessa Olimpica Corinne Suter. La rassegna intercontinentale ha sancito l’assoluto dominio di “” nella disciplina, ciononostante gli acciacchi fisici e la fiducia ritrovata dall’elvetica potrebbero rimescolare le carte nell’ultimo scorcio stagionale. Per quanto concerne la graduatoria complessivasono molto distanziate, il divario superiore ai 250 punti è strappo ormai insanabile. Certo, con una Goggia al 100% nelle specialità veloci e competitiva in gigante la Coppa del Mondo generale può trasformarsi in un obiettivo concreto il prossimo inverno: manca solo questo trofeo alla discesista lombardagià ricchissimo e le ambizioni di certo non le mancano.