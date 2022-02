Sci Alpino

Sofia Goggia torna sul podio in Coppa del Mondo! Terzo posto e ipoteca sulla classifica di discesa

CRANS MONTANA - Messe da parte le difficoltà del giorno precedente, Sofia Goggia torna veloce in discesa e, a poco più di un mese di distanza dall'infortunio al ginocchio, risale sul podio in Coppa del Mondo. Un risultato che le permette anche di guadagnare punti in coppa di specialità nei confronti di Corinne Suter.

00:01:50, 6 minuti fa