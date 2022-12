In diretta su Eurosport e discovery+, dicembre è per tradizione il mese in cui Coppa del Mondo di sci alpino presenta gli storici e per noi attesissimi appuntamenti italiani a Sestriere (10/11 dicembre), sulla Saslong in Val Gardena (16/17) e la Gran Risa in Alta Badia (18/19), in notturna a Madonna di Campiglio (22) e sulla Stelvio di Bormio (28/29).

Il prossimo weekend, sabato 10 e domenica 11 dicembre, è intanto un record per Eurosport e discovery+, che trasmetteranno 35 ore di sport invernali in diretta con gli eventi di 7 discipline: dalla Coppa del Mondo di sci di fondo sulla pista dei maestri norvegesi di Beitostolen (su Eurosport 2 e discovery+, sabato 10 alle 10:00 la 10km femminile, domenica alle 13:00 la Staffetta Mista), alla Coppa del Mondo di Biathlon a Hochfilzen, passando per la Coppa del Mondo di salto con gli sci a Titisee-Neustadt, la Coppa del Mondo di Snowboard a Edmonton (Mixed Big Air), la Coppa del Mondo di Short Track ad Almaty e il Grand Prix di Pattinaggio di Figura a Torino, da giovedì 8 a sabato 10 dicembre LIVE su Eurosport 1 e discovery+.

Inoltre, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val d’Isere - sabato 10 dicembre dalle 9:15 il Gigante, domenica 11 dalle 9:15 lo Slalom su Eurosport e discovery+ - e femminile a Sestriere: sabato 10 dicembre il Gigante e domenica 11 dicembre lo Slalom dalle 10:30 su Eurosport 1 e discovery+.

Con la 4 volte campionessa del mondo Tina Maze opinionista in esclusiva per Warner Bros. Discovery e Francesca Marsaglia inviata a Sestriere, il commento di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri al femminile e di Zoran Filicic e Silvano Varettoni per le gare maschili, l’Italia s’affida sulle nevi di casa alle gigantiste Federica Brignone e Marta Bassino, certe protagoniste sulla Kandahar di Sestriere, e schiera tutta la sua potenza bianca al maschile fra Dominik Paris per le prove veloci in Val Gardena e a Bormio, Luca De Aleprandini nel celebre Gigante della Gran Risa e Alex Vinatzer in Slalom sul Canalone Miramonti illuminato della 3-Tre di Campiglio.

Tina Maze in esclusiva per Warner Bros. Discovery: «Lara Gut e Anna Swenn Larson, che hanno vinto in Gigante e Slalom a Killington, sono le migliori rivali di Mikaela Shiffrin a Sestriere, mentre Petra Vlhova la vedo un po’ in difficoltà in questo avvio di stagione. Al maschile, Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde sono invece destinati a dominare la Coppa del Mondo con la loro classe, anche se alcuni bravissimi giovani stanno spingendo i leader a superarsi, il che è fantastico. Sestriere è un luogo dove un tempo migliaia di italiani venivano a tifare per Alberto Tomba e Giorgio Rocca, perché per loro vincere la gara di casa era un sogno… Come oggi lo è per Marta Bassino o Federica Brignone. E io conservo un bellissimo ricordo di slalom giganti notturni in condizioni ottimali, mie e della pista».

SCI MASCHILE

Val d’Isere

Sabato 10 dicembre il Gigante alle 9:15 (E1) e alle 12:15 (E2)

Domenica 11 dicembre lo Slalom alle 9:15 e alle 12:45 su Eurosport 1

Val Gardena

Venerdì 16 dicembre Il SuperG alle 11:45 su Eurosport 1

Sabato 17 dicembre la Discesa alle 11:45 su Eurosport 1

Alta Badia

Domenica 18 dicembre il Gigante alle 9:45 (E1) e alle 13:15 (E2)

Lunedì 19 dicembre lo Slalom alle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1

Madonna di Campiglio

Giovedì 22 dicembre lo Slalom alle 17:30 e alle 20:30 su Eurosport 1

Bormio

Mercoledì 28 dicembre la Discesa alle 11:15 su Eurosport 1

Giovedì 29 dicembre il SuperG alle 11:15 su Eurosport 1

FEMMINILE

Sestriere

Sabato 10 dicembre il Gigante alle 10:30 e alle 13:30 su Eurosport 1

Domenica 11 dicembre lo Slalom alle 10:30 e alle 13:30 su Eurosport 1

Saint Moritz

Venerdì 16 dicembre la Discesa alle 10:15 su Eurosport 1

Sabato 17 dicembre la Discesa alle 10:15 su Eurosport 1

Domenica 18 dicembre il SuperG alle 11:15 su Eurosport 1

Semmering

Martedì 27 dicembre il Gigante alle 9:30 e alle 12:45 su Eurosport 1

Mercoledì 28 dicembre il Gigante alle 9:45 e alle 13:00 su Eurosport 1

Giovedì 29 dicembre lo Slalom alle 14:45 e alle 18:15 su Eurosport 1

Non solo sci alpino: tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili - salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle e freeski - saranno trasmessi sui canali di Eurosport e la piattaforma discovery+ per un totale di oltre 1000 ore stagionali e 190 eventi in diretta.

A caccia dei titoli di Marte Olsbu Røiseland e Quentin Fillon Maillet, la Coppa del Mondo di biathlon prosegue nei poligoni austriaci di Hochfilzen dall’8 all’11 dicembre e Le Grand-Bornand, in Alta Savoia, dal 15 al 18 dicembre in diretta su Eurosport e discovery+ con il commento di Dario Puppo e Max Ambesi.

POLIGONO 360 – GLI SPORT INVERNALI SPIEGATI BENE

Ogni lunedì sera su Eurosport 2 con Gianmario Bonzi, Massimiliano Ambesi e Dario Puppo c’è il Poligono 360 fra record, curiosità, analisi tecniche, le immagini più spettacolari della settimana e i campioni degli sport invernali ospiti del programma. E da quest’anno Poligono 360 è anche in podcast.

Johannes Bø col brivido: sbaglia l'ultimo poligono, ma domina lo stesso

