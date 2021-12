Sci Alpino

Dominik Paris, ottima prova nella discesa Val Gardena

Con la Val Gardena inzia il mese di gare in Italia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Dominik Paris è l'atleta che apre le danze proprio nella prima prova di discesa in Val Gardena. Che sia di buon auspicio...

00:02:34, 2 ore fa