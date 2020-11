Federica Brignone, detentrice della coppa del mondo di sci, parlando all'Ansa prende posizione in maniera forte sul dibattito del giorno sul fronte misure anti covid. La campionessa azzurra sottolinea l'importanza della riapertura per tutto il Paese. "Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all'aria aperta facendo nel rispetto delle regole uno sport che non è pericoloso, che permette di stare a distanza perché nello sci è difficile starsi addosso. E darebbe un segnale di positività".