Penultimo giorno di Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022. Dopo aver assegnato i titoli di discesa e Super G a Courchevel, le Finali si spostano sulla “Roc de Fer” di Meribel per le prove "tecniche", dove nella giornata precedente si è disputato il Luca De Aliprandini vuole festeggiare la 100^ presenza in carriera con un podio; dall’altra la sfida Shiffrin-Vlhova (che teoricamente non hanno più nulla da dimostrare) è aperta ad altre sciatrici, anche se, purtroppo, non italiane, dato che nessuna azzurra si è qualificata per l’ultima prova tra i pali stretti. Si comincia alle 9.00 per la prima manche del gigante maschile, di seguito tutti gli aggiornamenti. . Dopo aver assegnato i titoli di discesa e Super G a Courchevel,, dove nella giornata precedente si è disputato il team event . Il programma del sabato prevede gigante maschile e slalom femminile: due specialità in cui i conti per la sfera di cristallo sono chiusi, così come è già certo che Mikaela Shiffrin Marco Odermatt siano i nuovi vincitori del globo. Ma, da quando sono state decise le sorti, non hanno mai smesso di regalare emozioni. Da una parte Henrik Kristoffersen va a caccia della terza vittoria consecutiva tra le porte larghe e; dall’altra la sfida Shiffrin-Vlhova (che teoricamente non hanno più nulla da dimostrare) è aperta ad altre sciatrici, anche se, purtroppo, non italiane, dato che. Si comincia alle 9.00 per la prima manche del gigante maschile, di seguito tutti gli aggiornamenti.

9:01 - Si parte con Odermatt!

Tracciato stupendo e una bella cornice di pubblico al traguardo. Marco Odermatt si fa sorprendere nelle prime porte, commettendo una sbavatura, poi sembra trovare ritmo. Chiude con 1:04.96 su una pista che gira tanto.

8:55 - La startlist

Tutto già deciso per la Coppa del Mondo generale e di gigante, dunque tutti contro il duo Odermatt-Kristoffersen, gli unici capaci di vincere in stagione in questa specialità: l'elvetico scende per primo, il norvegese chiude il primo sottogruppo (7). In mezzo ci proveranno Murisier, Feller, Pinturault, De Aliprandini e Braathen.

8:47 - Chi sono gli azzurri in gara oggi?

Sono soltanto due gli italiani qualificati all'atto conclusivo della stagione nel gigante maschile: Luca De Aliprandini scende col pettorale numero 5, Giovanni Borsotti per 22°. Saranno gli unici impegnati nella giornata odierna, dato che al femminile il nostro contingente non è rappresentato.

8:45 - Il sogno di De Aliprandini

Luca De Aliprandini si gioca qualcosa di più del semplice podio di gara. Il trentino, infatti, è al quarto posto della classifica di specialità e può ancora salire con i migliori tre nella cerimonia che premierà Marco Odermatt della coppa di gigante. Per riuscirci però, l'azzurro è costretto a tornare sul podio, nella speranza che Manuel Feller non ottenga punti.

8:40 - Tra poco il gigante maschile

Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta delle Finali di Coppa del Mondo di Meribel! In programma tra pochissimo la prima manche del gigante maschile (ore 9.00), a seguire lo slalom femminile (10.30).

