Una prima, splendida volta. A casa Hermann Maier è il grande giorno di Manuel Feller, che premia una stagione corsa fin qui con una continuità mai vista e vince lo slalom di Flachau alla maniera dei fenomeni. Serviva qualcosa di speciale per battere la concorrenza spietata che si è creata in questa disciplina e così è stato: terzo nella prima manche, perfetto nella seconda. Sempre al limite, come solo lui sa, ma pur mantenendo un folle controllo. Una carica da rockstar, elettrico ed elettrizzante. Nessuno può tenerlo nel mix di piani e dossi di questa pista. Il nativo di Fieberbrunn è il quinto vincitore diverso tra i rapid gates nella Coppa del Mondo 2020/21 e ci mette anche la ciliegina del pettorale rosso di specialità, strappato al connazionale Marco Schwarz. Un altro che ha fatto il salto di qualità e che dopo Adelboden sale sul podio anche stavolta, terzo. In mezzo c'è Clement Noel, primo in mattinata e l'ultimo a inchinarsi a Feller. Il francese è in crescita, anche se gli manca ancora la vittoria. Arriverà.