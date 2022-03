Sci Alpino

Coppa del Mondo - Debacle italiana in slalom: anche Razzoli va fuori, nessun azzurro a punti

FLACHAU - Gara da buttare per tutta la nazionale italiana nel penultimo slalom della stagione. Giuliano Razzoli, unico azzurro qualificato in seconda manche, stava disputando una buona prova, ma va in testaconda e finisce out. L'Italia torna a casa senza aver portato neanche un atleta a punti.

00:01:44, un' ora fa