Sci Alpino

Coppa del Mondo - Errore imperdonabile di Kristoffersen nella prima manche! Riaperto lo slalom

FLACHAU - Il recupero dello slalom si apre con un clamoroso colpo di scena. Henrik Kristoffersen, leader della classifica di specialità con quasi 50 punti di vantaggio, si inclina all'ultimo dosso e deve prendere la figura al contrario per rimanere in pista, perdendo secondi preziosissimi. Si riaprirà il discorso per la coppetta?

00:01:10, 37 minuti fa