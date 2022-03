Sci Alpino

Coppa del Mondo - "Grazie Manfred", l'ultimo slalom di Moelgg: doccia di spumante e ovazione del pubblico

FLACHAU - Festa grande per l'ultima in carriera di Manfred Moelgg. Il 39enne azzurro, vincitore di tre medaglie iridate e di una coppa di slalom, si stacca gli sci ad un passo dall'arrivo, dove è accolto con grande onore dai compagni in pista e il pubblico.

00:02:23, 32 minuti fa