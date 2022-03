Sci Alpino

Coppa del Mondo - Johannes Strolz fa esplodere il suo pubblico: dominio in prima manche di slalom

FLACHAU - Prima manche perfetta di Johannes Strolz, che vola in testa con un vantaggio attorno al secondo su tutti gli avversari. Standing ovation del pubblico per il padrone di casa, rivelazione di questa stagione in slalom.

00:01:23, 26 minuti fa