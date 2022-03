Sci Alpino

Coppa del Mondo, slalom Flachau - Sbalza via e si incastra fra le reti: che volo di Taylor!

FLACHAU - Il britannico Laurie Taylor è vittima di una caduta spettacolare: perde il controllo e finisce per aria, lasciando per strada un bastonino. La sua terza qualificazione in una seconda manche di slalom in Coppa del Mondo termina in mezzo alle reti.

00:00:51, 28 minuti fa