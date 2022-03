si recupera lo slalom maschile cancellato a Zagabria, Appuntamento infrasettimanale in notturna per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . A Flachau (Austria) a gara in corso , a causa delle pessime condizioni della neve. Si torna nella località austriaca ad un anno e due mesi di distanza dall’ultima volta, dopo che ha dovuto fare a meno del classico appuntamento di gennaio in notturna con le donne (rinviato a Schladming ).

Nella penultima gara maschile tra i pali stretti di questa stagione a dir poco pazzesca, Henrik Kristoffersen può assicurarsi la coppetta di cristallo, dopo aver dato lo strappo - forse decisivo - nel fine settimana di Garmisch. Gli azzurri invece cercano la prima vittoria della stagione, sfiorata in più occasioni, per festeggiare nel migliore dei modi l'ultima apparizione di Manfred Moelgg. Si parte alle 17:45 per la prima manche, seconda run alle 20:45.

Ad

Slalom impraticabile, tecnico infuriato. Poi la cancellazione

Flachau Strolz fa esplodere il suo pubblico: dominio in prima manche UN' ORA FA

21:20 - Strasser secondo, recupera punti

C'è ancora l'americano Luke Winters in testa, perché gli ultimi sbagliano. Comincia la lotta per la coppa di specialità: Linus Strasser perde la posizione sullo statunitense, terminando dietro di 15 centesimi dopo una manche quasi tutta in luce verde; tuttavia, quello che importava al tedesco era riportarsi sotto a Kristoffersen (ora 7°) in graduatoria, e lo ha fatto: è a -34.

21:08 - Bravo Luke Winters!

Luke Winters è il nuovo leader di questa seconda manche. Prova pulita dello statunitense, che punta alla top-10. Al momento ne mancano 17, ma i distacchi sono ravvicinati.

21:01 - Aerni nuovo leader

Nonostante un errore su un dosso, Luca Aerni resta davanti a Kolega ed è il nuovo atleta al comando dello slalom. 11 centesimi di vantaggio per l'elvetico, scivola in terza posizione Kristoffersen con quattro piazzamenti recuperati al momento.

20:57 - Kolega resta davanti!

L'impressione che Kristoffersen abbia spinto tanto senza ottenere velocità si fa più viva con il scendere degli atleti. Il croato Samuel Kolega infatti rimane davanti al norvegese per 22 centesimi, recuperando due decimi all'ultimo settore.

20:55 - Out Razzoli!

Niente da fare, debacle totale per l'Italia nello slalom odierno! Peccato per Giuliano Razzoli, unico azzurro qualificato in seconda manche, autore di una buona seconda prova, ma finisce in testacoda. Era molto vicino ai tempi di Kristoffersen prima di perdere il controllo.

20:51 - Read molto vicino

Erik Read sorprende per aver chiuso con un ritardo molto sottile nei confronti di Kristoffersen, da 12 centesimi di vantaggio a +0.09 al traguardo. Il canadese seguirà la scia del norvegese e recupererà posizioni anche lui.

20:47 - Kristoffersen scatenato!

Un Kristoffersen completamente diverso da quello visto in prima manche. Il norvegese attacca a tutta, non è perfetto negli ultimi due dossi, ma fa segnare un tempo più veloce di 1"45 rispetto a colui che lo ha preceduto. Sarà rimonta sicura, vedremo quante posizioni andrà a recuperare.

20:45 - Vidovic primo a scendere in seconda manche

Il croato Matej Vidovic taglia il traguardo della seconda manche con un tempo totale di 1:55.30. Seconda run più lunga della prima in termini cronometrici. Ora tocca già al pettorale rosso Kristoffersen.

20:30 - Tra poco si riparte!

Alle 20:45 la seconda manche dello slalom maschile di Flachau. Breve riepilogo: in testa c'è Strolz con quasi un secondo di vantaggio su McGrath e un secondo netto su Noel, terzo. Tutti vicini dalla quarta alla decima posizione, mentre Kristoffersen partirà col 28° tempo dopo un errore madornale nell'ultimo settore. L'unico azzurro qualificato in seconda manche è Giuliano Razzoli, 24° (+2.46).

Strolz fa esplodere il suo pubblico: dominio in prima manche

19:02 - Fuori tutti gli italiani tranne Razzoli

Gli inserimenti tra la 20° e 30° posizione fanno scivolare fuori quasi tutti gli azzurri, che hanno sciato malissimo. Non si qualificano per la seconda manche Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala, Simon Maurberger e, naturalmente, Manfred Moelgg che si è fermato all'arrivo. Fuori pista Federico Liberatore; l'unico italiano che sembra salvarsi è Giuliano Razzoli, al momento 24°.

"Grazie Manfred": spumante e ovazione per l'ultimo slalom di Moelgg

18:49 - La situazione a metà prima manche

Giunti al traguardo i migliori, al comando c'è Johannes Strolz con quasi un secondo di vantaggio su McGrath e Clement Noel terzo a 1"00. Indietrissimo gli azzurri, il migliore è Razzoli 21°, mentre rischiano tutti gli altri. Rischia grosso pure il leader dello slalom Henrik Kristoffersen, 24° a +2"67 dopo un grave errore.

Kristoffersen, errore imperdonabile e riaperta la coppa di slalom!

18:44 - Passerella finale di Moelgg

Manfred Moelgg pensa solo a tagliare il traguardo per salutare un'ultima volta il pubblico. Anzi, non raggiunge nemmeno l'arrivo, si stacca lo sci un centrimetro prima e viene festeggiato da tutti gli atleti. Gran tifo del pubblico per lui, bellissimo tributo al 39enne azzurro.

18:41 - Maurberger ultimo

Continua la pessima marcia dell'Italia in questo slalom. Simon Maurberger fa segnare il tempo più alto, pagando un passivo di 3"89, sei centesimi peggio di Tommaso Sala. Con Vinatzer abbiamo tre italiani nelle ultime tre posizioni, mentre Giuliano Razzoli è il migliore azzurro al momento, 21° a +2.46.

18:33 - Salarich non smette di stupire, è in top-10

Altra bellissima manche dello spagnolo Joaquim Salarich, che chiude in decima posizione provvisoria ad 1"39 dal leader, ma soprattuto a meno di quattro decimi dal podio. Nonostante Srolz abbia spaccato la gara, c'è ancora tantissimo equilibrio dietro.

18:23 - Super manche di McGrath!

Atle Lie McGrath è l'unico a restare sotto al secondo di margine dal leader provvisorio Strolz! Secondo posto per il norvegese a 97 centesimi, abile a mantenere stabile il ritardo nel finale.

Kristoffersen, errore imperdonabile e riaperta la coppa di slalom!

18:17 - Anche Sala rischia di essere tagliato fuori

Grossa delusione per gli azzurri finora! Dopo le brutte prove di Razzoli e Vinatzer, Tommaso Sala fa ancora peggio in termini cronometrici, chiudendo a quasi quattro secondi di distacco. Potrebbe essere la prima gara senza punti per il 26enne valtellinese.

18:12 - Vinatzer sbaglia come Kristoffersen

In grossa difficoltà anche Alex Vinatzer. Lontano dai migliori prima dell'ultimo settore, anche il gardenese sbaglia sull'ultimo dosso e deve affrontare la doppia al contrario, ma rimane completamente piantato. È più lento persino di Kristoffersen, distante 3"29. Qualificazione in seconda manche improbabile.

18:11 - Razzoli lentissimo

Giuliano Razzoli chiude a quasi due secondi e mezzo dal leader. Bruttissima prova dell'azzurro, che paga già più di un secondo al primo settore.

18:09 - Yule terzo!

Altra prima manche convincente di Daniel Yule, che chiude al terzo posto provvisorio. Vero che è distante più di un secondo dal leader Johannes Strolz, ma chiude in ritardo di soli 6 centesimi dalla seconda posizione.

18:05 - Braathen può riaprire la coppa

Anche Lucas Braathen si fa cogliere di sorpresa dai dossi, ma chiude tranquillamente nei primi dieci, attaccato al gruppo degli inseguitori di Strolz. Si riapre momentaneamente la coppa di specialità, dato che Kristoffersen è distante 2"67 dal leader e rischia di non prendere parte alla seconda manche.

18:01 - Devastante Strolz!!

Manche da paura di Johannes Strolz! Standing ovation del pubblico per il suo padrone di casa, rivelazione della stagione e tre volte sul podio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'austriaco non sbaglia nulla e stacca di un secondo netto Noel, fino a quel momento leader della gara.

Favola Strolz, è oro in combinata: rivivi la sua gara

17:54 - Noel al comando per meno di un decimo

Clement Noel diventa nuovo leader dello slalom, ma anche il francese non realizza una manche perfetta. 9 centesimi di vantaggio su Ryding, Flachau si sta rivelando molto più difficile di quanto si pensasse.

17:52 - Feller secondo

Manuel Feller chiude alle spalle di Ryding recuperando qualcosa sul britannico nella seconda parte di gara, dopo un inizio troppo in gestione. 13 centesimi separano i due.

17:50 - Ryding non sbaglia e passa in testa

Aveva sei decimi di ritardo e taglia il traguardo con 28 centesimi di vantaggio. Dave Ryding è il primo a non cadere nella trappola della doppia sul dosso finale e si porta provvisoriamente al comando. Ma c'è ancora tanto margine per fare meglio.

17:48 - Anche Foss-Solevaag fa l'ultima doppia al contrario!

Sebastian Foss-Solevaag commette lo stesso identico errore di Kristoffersen in uscita dall'ultimo dosso, rallentando molto pure lui. Tuttavia, il campione del mondo è più brillante nel riprendersi e taglia il traguardo con 1"32 di vantaggio sul connazionale.

17:46 - Kristoffersen apre con l'errore

Gravissima pecca di Henrik Kristoffersen sull'ultimo dosso! Si parte subito con il botto in questo slalom! Il norvegese stava sciando impeccabilmente, ma si inclina troppo e rallenta tantissimo nel finale. Vedremo in quanti secondi tramuta questo sbaglio, a rischio la qualificazione.

17:40 - Kristoffersen verso la coppa di specialità

Una coppa di slalom in equilibrio per grandissima parte della stagione, finché Henrik Kristoffersen non ha spaccato la classifica con la doppietta di Garmisch. Ora il norvegese ha quasi 50 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lucas Braathen, più staccati invece Linus Strasser (3° a -78) e Dave Ryding (4° a -94). Ci sono ancora 13 atleti matematicamente in corsa per il primo posto, tra cui Vinatzer, Razzoli e per ultimo Sala. Ma oggi, ultima prova di slalom prima delle finali, si farà selezione.

Kristoffersen, rimontona e doppietta-slalom a Garmisch

17:34 - Gli azzurri in gara

Festa speciale per l'Italia, dato che quella che inizierà a breve sarà l'ultima gara della carriera di Manfred Moelgg, che a 39 anni ha deciso di appendere gli sci al chiodo. Il suo ultimo pettorale è il numero 32, sarà preceduto dai connazionali Giuliano Razzoli (14), Alex Vinatzer (15), Tommaso Sala (17) e Simon Maurberger (30). Gli altri italiani fuori dai trenta: Stefano Gross (36) e Federico Liberatore (40).

17:28 - Segui la Coppa del Mondo su Eurosport e Discovery+

Tutto il finale di stagione dello sci alpino e degli sport invernali è visibile in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale.

Ambesi: "L'Italia vince solo coi veterani, serve lavorare sui giovani"

17:25 - Tra poco l'ultimo recupero della Coppa del Mondo

Buonasera amiche ed amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta dello slalom maschile di Flachau. In Austria si recupera l'ultima gara non ancora disputata di questa stagione di Coppa del Mondo, lo slalom maschile di Zagabria, che prima era stato rinviato al giorno successivo, poi sospeso e cancellato definitivamente.

Flachau Furia Kristoffersen, calcia un cestino dopo l'arrivo 2 ORE FA