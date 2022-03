Sci Alpino

Coppa del Mondo, slalom maschile - Prima vittoria in carriera di Atle Lie McGrath, gioia e lacrime irrefrenabili

FLACHAU - Atle Lie McGrath conquista la prima vittoria in carriera, dopo che, sempre in nottura, meno di due mesi prima aveva trovato il primo podio in slalom. Il classe 2000 norvegese non trattiene la propria emozione.

00:01:53, un' ora fa