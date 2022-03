Prima manche coi botti nel recupero in notturna dello slalom di Zagabria! A Flacahau, dopo la prima manche del penultimo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino , ma dietro la lotta per il podio è ancora molto viva, con Atle Lie McGrath e Clement Noel in seconda e terza posizione a guidare un gruppo di dieci atleti racchiusi in quattro decimi. Il pettorale rosso Henrik Kristoffersen commette un gravissimo errore nel settore finale e butta via la gara., da Razzoli a Sala, tutti con un passivo di due secondi abbondanti.sotto l'ovazione del pubblico e un grandissimo festeggiamento.