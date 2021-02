Josef Ferstl sembrava un miracolato. Durante la discesa sulla Kandahar di Garmisch, lo sciatore tedesco era stato vittima di una bruttissima caduta: sbalzato via in una curva, non aveva potuto impostare il salto, volandop via di traverso e catapultandosi nelle reti di protezione a bordo pista. Per fortuna, si era poi rialzato ed era sceso al traguardo sulle proprie gambe. Sembrava perciò andare tutto bene, ma si è comunque recato in ospedale per effettuare qualche controllo.