Ora possiamo dirlo: Dominik Paris è davvero tornato. Dopo il quarto posto a Bormio e il terzo a Kitzbühel, Domme torna a impartire lezioni di velocità e si mangia la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, tornando a vincere in Coppa del Mondo a 13 mesi dall'ultima volta. Un successo alla sua maniera, folgorante nel disegnare le sue linee sulla Kandahar e pienamente in fiducia sugli sci. Dopo il terzo posto in prova aveva promesso che sarebbe andato a tutta e così è stato. E poco importa per quella sbavatura nella parte centrale, che dà giusto una vana speranza agli avversari: stavolta nessuno può batterlo. Paris di nuovo davanti a tutti, un anno dopo l'infortunio al ginocchio, su un podio regale insieme a due mostri della velocità contemporanea: Beat Feuz, secondo e sempre leader della classifica di specialità, e Matthias Mayer, terzo.