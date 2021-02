Dopo la prova cronometrata odierna è stato cambiato il programma previsto a Garmisch, in Germania, per la Coppa del Mondo di sci alpino. Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che la discesa verrà disputata venerdì 5 febbraio, mentre il super-G si terrà sabato 6 febbraio. Per preservare al meglio le condizioni della pista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di invertire il super-G e la discesa in programma per Coppa del Mondo di sci alpino maschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania). Entrambe le gare sono previste alle ore 11.30 italiane.