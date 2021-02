Brilla l’Italia nella prova della discesa di Garmisch. In vetta alla classifica, però, c’è l’austriaco Max Franz, seguito a ruota da una fila di azzurri. Franz ha chiuso con il miglior tempo (1’34”98), precedendo Dominik Paris e Christof Innerhofer, rispettivamente di 63 e 81 centesimi. Ottima prestazione dei due azzurri che si candidano ad essere tra i protagonisti per la discesa di venerdì e il Super G di sabato (le due gare sono state invertite). Sia Paris sia Innerhofer sono in crescita e i segnali sono molto positivi in vista degli ormai imminenti Mondiali di Cortina.