Niente da fare: il superG femminile di Garmisch-Partenkirchen non s’ha da fare in questa domenica 31 gennaio . La gara, originariamente prevista per le 11.00, è stata spostata in un primo momento alle 11.30 ed in seguito alle 13.30 a causa di un banco di nebbia che ha avvolto la parte conclusiva della pista Kandahar. Le condizioni, con il trascorrere delle ore, sono addirittura peggiorate : la nebbia non solo non si è diradata, ma è diventata più fitta. Da qui la decisione della giuria di rimandare tutto a domani. La competizione si svolgerà dunque lunedì 1° febbraio alle ore 10.50 .

Ricordiamo che ieri si era svolto un altro superG nella località teutonica (che recuperava quello di St. Moritz), vinto dalla svizzera Lara Gut-Behrami davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed alla canadese Marie-Michele Gagnon. Sofia Goggia ha mancato per il podio per appena 7 centesimi. La FIS ha deciso di rimandare la gara a domani nonostante il parere contrario di tante squadre, che avrebbero preferito tornare nei rispettivi Paesi per prepararsi in vista degli ormai imminenti Mondiali di Cortina d’Ampezzo che scatteranno il prossimo 8 febbraio. Il calendario, tuttavia, non offre più grandi spazi di recupero, da qui la decisione di rimanere in Germania per altre 24 ore. In classifica generale di Coppa del Mondo è in testa la slovacca Petra Vlhova con 909 punti, seguita a -62 da Gut-Behrami: l’elvetica domani proverà domani ad avvicinarsi ulteriormente, se non addirittura a piazzare un sorpasso che potrebbe ferire moralmente l’avversaria.