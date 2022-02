Sci Alpino

Razzoli il migliore degli italiani, ma niente podio

Giuliano Razzoli non prende bene il ritmo nella parte alta e perde centesimi per strada nella seconda manche del secondo slalom di Garmisch-Partenkirchen. Poi ingrana, ma ormai è tardi, ma è comunque il migliore degli azzurri e in top 10: è sesto (con qualche rammarico).

00:01:34, un' ora fa