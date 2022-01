La pista “Kandahar 1” di Garmisch-Partenkirchen (Germania) ospita un altro weekend di prove veloci per il settore femminile, a meno di una settimana dalla cerimonia d’apertura di Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali per la Coppa del Mondo di sci alpino , a meno di una settimana dalla cerimonia d’apertura di Pechino 2022 . Si comincia nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, con la discesa libera alle ore 11:30.

È la prima discesa della stagione senza Sofia Goggia, vincitrice di quattro gare stagionali su cinque in questa specialità, che dopo , vincitrice di quattro gare stagionali su cinque in questa specialità, che dopo l’infortunio patito a Cortina sta svolgendo un tour de force riabilitativo per poter difendere sul campo il titolo olimpico. Ma tante altre atlete non sono presenti a Garmisch a causa della vicinanza in calendario con l’appuntamento a cinque cerchi: tra i nomi importanti le due contendenti per la sfera di cristallo Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la vincitrice della discesa di Altenmarkt-Zauchensee Lara Gut-Behrami, la campionessa olimpica in Super G Ester Ledecka.

Oltre all’austriaca, tra le principali favorite Corinne Suter e Kira Weidle, mentre la speranza italiana per il podio porta il nome di Nadia Delago. Chi vincerà la discesa femminile per la prima volta in stagione? Insomma, delle prime dieci della classifica generale presenti solo le azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni, insieme a Ramona Siebenhofer, che vuole approfittarne per avvicinarsi a Goggia nella graduatoria di specialità (ora distante 136 punti)., mentre la speranza italiana per il podio porta il nome di Nadia Delago. Chi vincerà la discesa femminile per la prima volta in stagione?

12:18 - Nicol Delago cade a poche porte dall'arrivo!

Che peccato per Nicol Delago! L'azzurra era sui tempi della sorella Nadia, attorno alle prime cinque posizioni. Sembrava potesse pure recuperare qualcosa dalla leader nel finale, ma finisce troppo larga all'ultimo curvone e finisce per terra. Un volo lunghissimo, tanta paura, ma fortunatamente senza conseguenze.

12:16 - Brignone molto indietro

Non inizia bene il weekend di Garmisch per Federica Brignone, che dopo i problemi di salute dei giorni precedenti che le hanno impedito di disputare una delle prove, paga quasi due secondi.

12:11 - Curtoni bene per metà

Linee perfetta ma velocità bassa da metà in giù per Elena Curtoni. Prova discreta dell'azzurra, attesissima domani in Super G. Peccato perché fino alla prima metà del tracciato si poteva giocare il podio, invece è terzultima.

12:08 - Che rischio per Haehlen

Stava scendendo fortissima Joana Haehlen, in seconda posizione provvisoria prima dell'ultimo settore. Tuttavia l'elvetica perde il controllo sulle ultime porte, rischia di finire fuori pista e lascia tantissimo, chiudendo ottava ad un secondo.

12:01 - Delude Siebenhofer

Penultimo tempo per Ramona Siebenhofer, sorpresa in negativo della gara. L'austriaca taglia il traguardo a +1.68 da Suter, sfuma l'occasione di avvicinarsi pericolosamente a Goggia per la vetta della classifica di discesa.

11:59 - Che discesa di Flury!

Fantastica prestazione di Jasmine Flury e doppietta elvetica provvisoria! Vicinissima a Suter prima del cambio di direzione, dove si sbilancia, chiude al secondo posto a 51 centesimi di distacco. Ma è stata l'unica a giocarsi la vittoria con la connazionale, almeno per un po'.

11:51 - Weidle terza, scalza dal podio Delago

Kira Weidle prende molta velocità nell'ultimo settore e recupera qualcosa rispetto a Suter nel finale. La tedesca si piazza così provvisoriamente sull'ultimo gradino del podio, davanti a Nadia Delago.

11:46 - Suter dominante!

Una Corinne Suter "alla Goggia", è in testa con un vantaggio considerevole sulle altre. L'elvetica interpreta alla perfezione il tratto più tecnico, ed è lì che rifila 78 centesimi a Huetter e 85 a Nadia Delago.

11:43 - Huetter in rimonta su Delago

Purtroppo quell'errore di Nadia Delago costa già tanto. L'azzurra perde la leadership per sette centesimi nei confronti di Cornelia Huetter, scesa subito dopo.

11:41 - Nadia Delago davanti!!

Ottima gara di Nadia Delago, che si porta al comando provvisorio in attesa delle favorite! Straordinaria nel tratto in scorrevolezza, dove è in luce verde di quasi sei decimi. Peccato per una brusca sterzata che le fa perdere tutto il vantaggio, tagliando il traguardo davanti per soli 9 centesimi.

11:34 - Raedler passa subito al comando

Tanta Austria oggi per i piani alti della gara. Ariane Raedler apre con un tempo migliore di Gagnon per 11 centesimi, pur lasciando qualcosa nel tratto iniziale; Tamara Tippler invece resta dietro alla compagna per quasi mezzo secondo.

11:32 - Gagnon apre le danze

Marie-Michelle Gagnon è la prima a scendere nella discesa di Garmisch. 1:41.79 il tempo della canadese, che al traguardo si tiene i quadricipiti. Una pista molto dura.

11:25 - Le azzurre in gara

Non buone le sensazioni delle azzurre negli scorsi giorni, tra tempi alti in allenamento e qualche problema di salute per Federica Brignone in particolare. Da tenere d'occhio in discesa Nadia Delago, che parte col pettorale numero 5 e cerca il primo podio in carriera. Più avanti le altre: 17 Curtoni, 19 Brignone, 20 Nicol Delago, 26 Marsaglia, 36 Melesi, 40 Pichler.

11:21 - Meteo stabile

C'erano preoccupazioni per le condizioni metereologiche nella località bavarese. Fortunatamente il vento sembra stia dando una tregua, quindi la partenza non è stata abbassata come nella prova cronometrata del giorno precedente. Si gareggia sull'intero tracciato della "Kandahar 1".

11:15 - Tutto pronto!

Ci siamo! Alle 11:30 comincia la discesa femminile. Una curiosità: senza Goggia e Gut, avremo sicuramente una nuova vincitrice stagionale in questa specialità.

