a Garmisch-Partenkirchen va in scena il settimo Super G femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, con partenza alle ore 11:30. È l’ultimo affronto prima di Pechino 2022

la graduatoria di specialità vede solo atlete azzurre occupare le prime tre posizioni: Federica Brignone indossa il pettorale rosso forte di due successi, Elena Curtoni è salita al secondo posto con il successo di Cortina, mentre Sofia Goggia rimane terza nonostante l’infortunio, L’Italia guarda con grande attenzione a questa gara: finora ha sempre ottenuto il podio quest’anno, inoltreindossa il pettorale rosso forte di due successi,è salita al secondo posto con il successo di Cortina, mentrerimane terza nonostante l’infortunio, nella speranza di rivederla sugli sci alle Olimpiadi Invernali

Proprio Brignone e Curtoni sono le grandi attese di giornata in una gara contraddistinta dalle molte assenti per la vicinanza dell’impegno con la kermesse a cinque cerchi. Nella speranza che una delle due regali alla nazionale italiana la sesta vittoria stagionale in Super G, fatto mai accaduto tra le donne su così poche gare. Principali avversarie delle azzurre l’austriaca Tamara Tippler, le elvetiche Priska Nufer e Corinne Suter ( in una gara contraddistinta dalle molte assenti per la vicinanza dell’impegno con la kermesse a cinque cerchi. Nella speranza che una delle due regali alla nazionale italiana la sesta vittoria stagionale in Super G, fatto mai accaduto tra le donne su così poche gare. vincitrice della discesa del giorno precedente ). Lo spettacolo non mancherà.

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+ . Offerta incredibile con l’abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrai seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi Olimpici Invernali Livestreaming o rivederli on demand. Inoltre, tutti gli eventi di Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Wierer in forma olimpica, Curtoni vola! Goggia cerca il miracolo

12:28 - Si sblocca Melesi!

Ritrova il sorriso Roberta Melesi! L'azzurra era in crisi di risultati, ma il 14° posto di oggi alle spalle della compagna Nicol Delago vale come un'iniezione di fiducia.

Restano saldamente al comando Brignone e Huetter, con più di otto decimi da tutte le altre.

12:23 - Pichler lontana

Tanta fatica anche per Karoline Pichler, che ieri ha trovato i primi punti in discesa e anche oggi potrebbe confermarsi, anche se pagando quasi due secondi di ritardo.

12:12 - La situazione della gara

Ora diventa complicato fare bene come Brignone e Huetter, le uniche capaci di abbattere il muro di 1'19". Dietro di loro tanto equilibrio, con le austriache Tippler, Puchner e Fest racchiuse in un decimo (tra +0.82 e +0.93). Elena Curtoni è scivolata in nona posizione provvisoria, fuori dalla top-10 invece Nicol Delago e Marta Bassino.

12:07 - Marsaglia ancora indietro

Buone linee ma non abbastanza veloce Francesca Marsaglia, che paga più di tutte le altre scese finora rispetto ai riferimenti di Brignone e Huetter. Più di due secondi il ritardo dell'azzurra.

12:00 - Huetter ex-aequo con Brignone!!

Incredibile! Sembrava che il vento svantaggiasse le atlete, invece Cornelia Huetter riesce a fare una gran gara ed eguagliare il tempo di Federica Brignone. Le due sono in testa ex-aequo, con l'austriaca che rimonta dal ripido in giù, dove l'azzurra sembrava ingiocabile.

11:56 - Bassino becca tanto vento

Le ultime scese, tra cui anche Marta Bassino, trovano vento contrario dal muro in giù. Fatto che si nota soprattutto all'arrivo, con porte molto gonfie e lo "striscione" rischia di volare per aria. L'azzurra è distante 1"61

11:48 - Suter ad un secondo, Fest quarta

Corinne Suter resta fuori dal podio, rischiando anche di non rientrare su una porta. È quarta a poco più di un secondo di ritardo, ma viene superata subito dopo da Nadine Fest (+0.93). Curtoni e Nicol Delago scalano ancora, rispettivamente settima e ottava.

11:43 - Brignone a vele spiegate!!!

Straordinaria Federica Brignone, che spacca letteralmente la gara! In vantaggio su Tippler dal primo all'ultimo metro, è capace di prendere grande velocità sul tratto tecnico e a tagliare il traguardo con addirittura 82 centesimi di vantaggio!

11:41 - Nicol Delago quinta

Anche Nicol Delago perde tutto nel tratto più difficile della pista, passando da una luce verde di 5 centesimi ad una luce rossa di sei decimi. Chiude a poco più di mezzo secondo alle spalle di Curtoni.

11:39 - Curtoni fuori dal podio

Altra gara tecnicamente ottima di Elena Curtoni, ma il cronometro le dice diversamente. L'azzurra perde tanto nella parte centrale, recupera quattro decimi nell'ultimo settore, ma con un ritardo di 25 centesimi si piazza provvisoriamente quarta.

11:37 - Haehlen terza

Buona gara di Joana Haehlen nel complesso, vicina a Tippler e Puchner di due decimi. Ora è il momento delle prime azzurre.

11:35 - Tippler di misura

Tamara Tippler fatica nei tratti di scorrevolezza, dove invece Puchner ha saputo sciare bene, chiudendo con un vantaggio di un solo centesimo. Si può recuperare sulla nuova leader nel settore finale, nel quale ha lasciato tre decimi.

11:33 - Gauche in ritardo

Laura Gauche paga un pesante svantaggio all'arrivo, gran parte di esso accumulato nella prima parte del muro. Un secondo di ritardo per la francese.

11:31 - Si comincia con Puchner

Mirjam Puchner ferma il cronometro in 1:19.02. Difficile dare valore alla prova senza riferimenti, ma l'austriaca non sembra aver commesso grossi errori.

11:24 - Ordine di partenza delle favorite

La prima a scendere nel Super G sulla "Kandahar-1" è Mirjam Puchner, già salita sul podio in stagione. Attenzione subito a Tamara Tippler col 3, seguita da Joana Haehlen e un trio di azzurre composto da Curtoni, Bassino e Brignone. Subito dopo è il momento delle elvetiche Priska Nufer e Corinne Suter (9). Attenzione anche ad Ariane Raedler con l'11 e Jasmine Flury col 15 (ieri seconda).

11:19 - Le azzurre in gara

Elena Curtoni e Federica Brignone, tra le principali favorite, si giocano qualcosa di più della vittoria. Le vedremo scendere rispettivamente col 5 e il 7, con Nicol Delago in mezzo. Presenti anche Marta Bassino (13) e Francesca Marsaglia (18). Fanno parte del gruppo delle migliori trenta anche Karoline Pichler (25) e Roberta Melesi (28). L'ottava azzurra in gara è Nadia Delago, ieri quinta in discesa e oggi col pettorale numero 35.

11:14 - Numerose assenze nel weekend di Garmisch

Un fine settimana caratterizzato dalle tante assenti: non prendono parte nemmeno al Super G le prime tre della classifica generale (Shiffrin, Vlhova e Goggia), le svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin, oltre a due grandi interpreti di questa gara come Ragnhild Mowinckel ed Ester Ledecka. Ultima a dare forfait Ramona Siebenhofer, che ha deciso di concentrarsi solo sulla discesa prima di volare verso la capitale cinese. La gara di oggi diventa già decisiva anche in ottica coppa di specialità.

11:05 - Partenza confermata

Nessuna partenza abbassata nonostante il forte vento all'alba. Dunque si comincia regolarmente alle 11:30.

