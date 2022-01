Una Corinne Suter in versione "Goggia" nella discesa di Garmisch-Partenkirchen, l'ultima in Continua la costanza di rendimento di Nadia Delago: è quinta a sette centesimi dal podio, con qualche rimpianto per un errore nel tratto più tecnico. Brivido per la sorella Nicol, caduta ma senza conseguenze. , l'ultima in Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali. La 27enne elvetica domina dal primo all'ultimo metro del tracciato, tornando sul gradino più alto del podio in questa specialità dopo l'oro dei Mondiali di Cortina. Festa grande per la Svizzera, con la compagna Jasmine Flury rivelazione della gara (e possibile tale in ottica Pechino 2022 ) seconda a 51 centesimi. Torna sul podio Cornelia Huetter a distanza di oltre tre anni., con qualche rimpianto per un errore nel tratto più tecnico. Brivido per la sorella Nicol, caduta ma senza conseguenze.

Paura per Nicol Delago: cade, ma sta bene

Suter e le dominatrici della discesa

Corinne Suter dimostra di essere la terza "senatrice" della discesa femminile in questo momento. Un nome diverso da questi tre non vince da quindici gare tra Coppa del Mondo e rassegna iridata, ovvero dal lontano febbraio 2020. E difficilmente qualcuna riuscirà a spezzare questo dominio nel breve termine, come osservabile dai distacchi inflitti da Suter. La migliore è la connazionale Jasmine Flury, distante poco più di mezzo secondo. Tutte le altre vicine tra loro, ma sopra i sette decimi di distacco: la più veloce di queste è l'austriaca Cornelia Huetter (terza a +0.78), precedendo Kira Weidle di quattro centesimi e Nadia Delago di sette. In una gara caratterizzata dalle numerose assenze (senza le prime quattro della classifica generale e soltanto 41 atlete al cancelletto, mai così poche negli ultimi due decenni in una gara di Coppa del Mondo), tra cui Sofia Goggia alle prese con il recupero dall'infortunio e Lara Gut-Behrami già proiettata verso le Olimpiadi,. Un nome diverso da questi tre non vince da quindici gare tra Coppa del Mondo e rassegna iridata, ovvero dal lontano febbraio 2020. E difficilmente qualcuna riuscirà a spezzare questo dominio nel breve termine, come osservabile dai distacchi inflitti da Suter. La migliore è la connazionale Jasmine Flury, distante poco più di mezzo secondo. Tutte le altre vicine tra loro, ma sopra i sette decimi di distacco: la più veloce di queste è l'austriaca Cornelia Huetter (terza a +0.78), precedendo Kira Weidle di quattro centesimi e Nadia Delago di sette.

Poteva arrivare persino la tripletta per la Svizzera, tuttavia Joana Haehlen commette un grave errore sull'ultimo punto del tracciato impegnativo, passando da un ritardo di quattro decimi a poco più di un secondo e l'ottava posizione finale.

Ci si aspettava di più sicuramente da Ramona Siebenhofer, la più vicina in classifica di discesa rispetto a Goggia prima del via della gara. Invece l'austriaca non è mai in partita per le posizioni che contano, piazzandosi solo 17^ (+1.68). Un piccolo sollievo per la bergamasca, anche se ad avvicinarsi pericolosamente ora è proprio la vincitrice Suter, a meno 69 lunghezze.

Le italiane

Proprio la minore delle sorelle Delago è prima azzurra a scendere e la miglior piazzata in classifica. Straordinaria per tre quarti della gara, capace di guadagnare sei decimi di vantaggio rispetto alla leader in quel momento Ariane Raedler (settima a +0.94). Poi è costretta a frenare bruscamente per non uscire di pista, perde velocità sotto ai piedi e decimi preziosi, che con ogni probabilità le avrebbero permesso di conquistare il primo podio della carriera. Restando in casa Delago, anche Nicol stava andando fortissimo e si giocava un piazzamento in linea con le prime cinque, tuttavia si fa sorprendere all'uscita dall'ultimo curvone, finisce larghissima e cade, rischiando di prendere una porta. Un brutto volo, ma per fortuna senza danni fisici.

Le altre italiane si fanno attendere al cancelletto di partenza e non brillano. Elena Curtoni e Federica Brignone tagliano il traguardo rispettivamente 16^ e 18^, ma restano attesissime nella giornata successiva in Super G. A punti, anche se con sentimenti contrastanti e a quasi tre secondi di ritardo, Francesca Marsaglia (26^) e Karoline Pichler (28^).

La top-10

1. C. SUTER (SUI) 1:40.74 2. J. FLURY (SUI) +0.51 3. C. HUETTER (AUT) +0.78 4. K. WEIDLE (GER) +0.82 5. N. DELAGO (ITA) +0.85 6. E. REISINGER (AUT) +0,92 7. A. RAEDLER (AUT) +0,94 8. J. HAEHLEN (SUI) +1.02 9. M.M. GAGNON (CAN) +1.05 10. C. SCHEYER (AUT) +1.14

