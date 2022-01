Nadia Delago ha conquistato un buon quinto posto nella discesa libera di Garmisch, fermata ad appena sette centesimi dal podio: questo è il distacco che la separa dall’austriaca Cornelia Huetter nella gara vinta dalla svizzera Corinne Suter con 51 centesimi di vantaggio sulla connazionale Jasmine Flury e 78 proprio su Huetter. prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino . L’azzurra si è distinta in terra tedesca e si è: questo è il distacco che la separa dall’austriaca Cornelia Huetter nella gara vinta dalla svizzera Corinne Suter con 51 centesimi di vantaggio sulla connazionale Jasmine Flury e 78 proprio su Huetter.

Eccellente prestazione da parte della nostra portacolori, scesa col pettorale numero 5 e capace di distinguersi alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La 24enne ha commesso un paio di sbavature, senza le quali avranno potuto decisamente ambire a un risultato ancora più prezioso. Si tratta comunque di una prova di rilievo e che conferma l’eccellente rendimento della nostra portacolori, sempre in top-8 in questa annata agonistica (eccezion fatta per la discesa di Cortina d’Ampezzo).

Nadia Delago ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali:

Sono molto contenta. Qui sotto sono finita lunga e non ho portato velocità verso il traguardo, gli sci erano molto veloci e nella parte alta ho sciato bene, la pista mi è sembrata più facile rispetto agli anni scorsi. Peccato per quei pochi centesimi che ancora mi separano dal podio, cercherò di limarli nelle prossime occasioni.

