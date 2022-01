Due storie completamente diverse che si intrecciano sul gradino più alto del podio nell'ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali. Il Super G di Garmisch-Partenkirchen vede un succeso ex-aequo da una parte storico per Federica Brignone, dall'altra dal sapore di rinascita per Cornelia Huetter. L'Italia continua a macinare successi: decimo stagionale - eguagliato il record del 1996/1997 - e sesto su sette in questa specialità, fatto senza precedenti tra le donne. Dall'altra parte l'Austria fa la voce grossa (prendendo il posto delle azzurre nelle tappe precedenti), con quattro atlete nelle prime cinque posizioni: Huetter torna a vincere dal 2017, Tamara Tippler sale sul podio per un'incollatura davanti a Mirjam Puchner e Nadine Fest.

Brignone fa inoltre un passo importante verso la coppa di specialità, allungando a più di 100 punti dalla connazionale Elena Curtoni, decima.

