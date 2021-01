Ai microfoni di RaiSport Sofia Goggia si è detta comunque soddisfatta della sua prestazione: “ Mi sentivo di non poter esultare perchè 1” di distacco era tanto, ma alla fine aver perso il podio non cambia niente. La cosa più importante era disputare una discreta gara e ci sono riuscita. Domani dovrò aggiungere qualcosa in più. L’avvicinamento a Cortina è fatto di diversi step e questo rappresenta un passo importante “.

Spostando il focus sulla gara di domani, Goggia chiarisce : “ Con questa neve non ho avuto un feeling particolare, anzi. Ho sciato quasi in difesa, domani ci riproviamo”.

Goggia che beffa! Il podio in SuperG sfugge per 7 centesimi

Non è soddisfatta Federica Brignone: "Era una gara molto facile, il tracciato non presentava difficoltà. Ho sbagliato sul salto e sono andata veramente lunga e ho perso velocità. Sono a tre decimi dal podio ma sono decima. Per prendere la Gut bisogna fare qualcosa di diverso, che io oggi non ho fatto".