Sci Alpino

Goggia: "Forfait nel Super G di Pechino? Sono caduta il giorno prima..."

Sofia Goggia, in esclusiva per Eurosport, racconta a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi i motivi della sua rinuncia al Super G olimpico di Pechino, svelando di essere caduta malamente in allenamento il giorno prima della gara e di aver pensato di non essere in grado di disputare neanche la successiva discesa, dove avrebbe poi vinto la medaglia d'argento.

00:01:56, 40 minuti fa