Sci Alpino

Goggia: "Non credo alla sfortuna, ma a me capitano solo cose incredibili"

Sofia Goggia, in esclusiva per Eurosport, racconta a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi il suo rapporto con il destino e il fatto di essere una persona a cui accadono spesso e volentieri cose incredibili. La campionessa azzurra parla anche del suo desiderio di voler trovare maggiore stabilità come persona e come atleta nel prosieguo della sua carriera.

00:01:33, 30 minuti fa