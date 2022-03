Sci Alpino

Goggia: "Quando ho visto i cinque cerchi e la scritta Pechino ho capito che quello era il mio posto"

Sofia Goggia, in esclusiva per Eurosport, racconta a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi il momento in cui ha capito che il suo sogno di poter gareggiare in discesa libera e poter puntare a qualcosa di importante alle Olimpiadi di Pechino è diventato realtà, mettendo da parte le sue paure e i suoi dubbi sull'infortunio subito a Cortina.

