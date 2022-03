Sci Alpino

Goggia: "Vincere a Cortina è la cosa più bella che esista"

Sofia Goggia, in esclusiva per Eurosport, racconta a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi qual è stata la sua vittoria più emozionante tra le sei ottenute nell'ultima Coppa del Mondo. La campionessa azzurra non ha dubbi: esultare a Cortina, davanti al pubblico italiano e dopo aver saltato i Mondiali, non ha prezzo.

00:01:03, 20 minuti fa