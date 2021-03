Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Jasna. La statunitense domina la seconda manche dopo essere stata seconda alle spalle di Petra Vlhova, che non riesce a essere così performante come Mikaela soprattutto nella parte finale. Shiffrin vince con 34 centesimi di vantaggio sulla slovacca e 52 su Wendy Holdener.

Vlhova davanti nella prima manche dello slalom

La gara è più avvincente che mai, già dalla prima partente che è Camille Rast: la svizzera rimane a lungo in testa (e alla fine rimonterà 14 posizioni), ma la vera emozione la dà Martina Peterlini, che era 22esima, centra alla fine il quinto tempo di manche, rimonta 15 posizioni e chiude settima. Un vero spettacolo.

La gran manche di Peterlini: che rimonta, da 22ª a 7ª

A parte Ana Bucik, che le sta davanti, le altre man mano infatti sfilano tutte dietro fino ad arrivare a Michelle Gisin, superata poi da Liensberger, scavalcata a sua volta da Holdener. Ci siamo dunque per definire il podio, ma Vhlova non riesce a sfruttare il vantaggio della pista di casa e del poco tifo che c'è: in spinta solleva tanto gli sci, perdendo centesimi, mentre Shiffrin è un fuso tra i pali stretti e ritrova la vittoria.

Shiffrin dominante, lo slalom è suo

Le altre italiane

Le italiane in gara erano solo tre. Bene nel complesso: Federica Brignone è 14esima e Irene Curtoni 16esima.

