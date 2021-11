La prima manche del gigante di Killington on demand

Premium Sci alpino Killington | Gigante donne (1a manche) 16:20-17:55 Live

Ad

16:39 - Brignone alle spalle di Bassino

Lake Louise Salta la prima discesa stagionale: troppa neve UN GIORNO FA

Quinto posto per Federica Brignone, 6 centesimi più lenta di Bassino e a 36 centesimi dalla leader.

16:38 - Male Shiffrin

A sorpresa una brutta manche di Mikaela Shiffrin. La statunitense è lenta, come se non avesse fiducia. Per ora fa segnare il tempo più alto (+1.38 da Worley).

16:36 - Gut terza

Lara Gut sbaglia in cima, poi è la più veloce nel tratto finale. Terzo miglior parziale per l'elvetica, a 29 centesimi di distacco da Worley e davanti a Bassino

16:35 - Worley nuova leader

Passa al comando Tessa Worley! La francese fa 18 centesimi meglio di Vlhova.

16:34 - Seconda Bassino

Marta Bassino è subito lì, a 12 centesimi da Vlhova. Una buona manche nel complesso, in vantaggio nella parte alta, perde un paio di decimi solo nel tratto centrale.

16:32 - Gisin dietro

Errore di Michelle Gisin nella parte alta. È dietro a Vlhova di 63 centesimi.

16:31 - Vlhova arriva al traguardo

Vlhova chiude la sua manche con un tempo di 49"74. C'è tanto vento e poca visibilità, gara non facile per le atlete.

16:25 - La startlist

Proprio Petra Vlhova aprirà le danze col pettorale numero 1. A seguire Gisin e la prima italiana, Marta Bassino. Pettorale numero 5 per Lara Gut-Behrami che precede nell'ordine di partenza Shiffrin (vincitrice nell'opening di Sölden) e Federica Brignone. Sofia Goggia parte col numero 8.

Shiffrin incontenibile: vince il gigante di Sölden

16:20 - Sfida Vlhova-Shiffrin

Ormai lo sappiamo, la concorrenza nel gigante femminile è sempre più alta, con almeno una decina di atlete che possono giocarsi il podio se non anche la vittoria. Ovviamente uno sguardo sarà volto anche sul duello Vlhova-Shiffrin per la leadership generale. Dopo che la slovacca ha vinto il doppio slalom di Levi entrambe sono in vetta alla classifica generale a pari punti.

16:15 - Precedenti di buon auspicio

Si torna a Killington due anni dopo. Un inizio di stagione complicato per la nazionale femminile che vuole assolutamente riscattarsi in una pista che ha sempre portato bene alle azzurre. Da quando si gareggia in gigante qui, almeno un'italiana è sempre salita sul podio. L'ultimo precedente nel 2019 il più memorabile, quello della prima vittoria di Marta Bassino in Coppa del Mondo e della doppietta con Brignone.

16:05 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Il gigante femminile di Killington e tutta la stagione dello sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

16:00 - Tra poco inizia il gigante femminile

Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza del gigante femminile è stata posticipata alle 16:30 a causa delle abbondanti nevicate e del vento, dopo che ieri a Lake Louise era Buon pomeriggio amici di Eurosport e benvenuti a Killington per la prima gara nordamericana della stagione di. La partenza del gigante femminile è stata posticipata alle 16:30 a causa delle abbondanti nevicate e del vento, dopo che ieri a Lake Louise era saltata la prima discesa maschile

Sci Alpino Paris a Lake Louise: “Sono fiducioso, sarà importante la visibilità" IERI A 17:17