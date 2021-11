La seconda manche di slalom femminile di Killington on demand

Premium Sci alpino Killington | Slalom donne (2a manche) 01:34:50 Replica

Ad

19:40 - Sbaglia Vlhova! Vince Shiffrin

Killington, VT Shiffrin, 46 come Stenmark! Trionfo in slalom, Vlhova si inchina UN' ORA FA

Clamoroso errore di Vlhova sul piano, che regala la vittoria a Mikaela Shiffrin e si deve accontentare del secondo posto. Shiffrin conquista la quinta vittoria su cinque a Killington.

19:38 - Shiffrin da paura!

Nonostante un errore, Shiffrin fa segnare il miglior tempo di manche nel suo feudo e balza al comando con 83 centesimi di vantaggio. Il guanto di sfida con Vlhova è lanciato.

19:36 - Holdener da urlo, torna sul podio

Wendy Holdener si assicura il 45° podio di Coppa del Mondo della carriera, passando in testa con una seconda manche da urlo. L'elvetica resta davanti a Liensberger per 58 centesimi.

19:34 - Niente rimonta per Duerr

Non riesce la rimonta a Lena Duerr, che termina alle spalle di Liensberger per 14 centesimi. Difficilmente salirà sul podio. Ora è il momento delle migliori tre: Holdener, Shiffrin e Vlhova.

19:32 - Finalmente Liensberger al comando

La Liensberger che conosciamo! L'atleta austriaca passa al comando, 44 centesimi più veloce di Hector e mantenuto il piazzamento.

19:30 - Seconda Moltzan

L'atleta di casa Paula Moltzan finisce dietro a Hector di 28 centesimi, ottenendo comunque un buon risultato personale. Mal che vada sarà settima.

19:28 - Cade Lysdahl

Kristin Lysdahl finisce a terra dopo essersi "ubriacata" tra i pali nel tratto tecnico. Altra giornata no per lei, che termina con un ritiro.

19:26 - Ancora Svezia in testa

Un'altra svedese passa al comando, si tratta di Sara Hector, che partiva con l'ottavo miglior tempo della prima manche. Ferma il cronometro 30 centesimi meno di Tviberg.

19:20 - Gisin virtualmente fuori dalla top-10

Terzo posto provvisorio per Michelle Gisin, dopo il decimo miglior tempo della prima manche. L'elvetica perde due posizioni e paga 44 centesimi da Tviberg.

19:16 - Rapidissima Tviberg

Maria Therese Tviberg passa in testa per 24 centesimi. La norvegese, exploit della prima manche di Levi-2, potrebbe conquistare un posto in top-10.

19:07 - Swenn Larsson passa in testa

Da una svedese ad un'altra, Anna Swenn Larsson è la nuova leader: secondo miglior tempo di manche, con un vantaggio di 83 centesimi dalla connazionale. Occhio alla rimonta.

19:05 - Tre atlete in un centesimo

Camille Rast commette un grosso errore quando aveva un gran margine di vantaggio e finisce dietro ad Aronsson Elfman di un centesimo, ex-aequo con l'austriaca Marie-Therese Sporer.

19:04 - Esce Huber

Peccato per Katharina Huber, in vantaggio di quasi mezzo secondo prima di andare fuori pista a pochi pali dal traguardo.

19:02 - Continua la rimonta di Aronsson Elfman

Nessuna è riuscita a mantenere il vantaggio sulla svedese, ancora leader provvisoria. Bisogna avere un margine elevato prima del tratto finale, dove la 18enne scandinava ha fatto la differenza.

18:55 - Brignone recupera

Federica Brignone guadagna già le due posizioni perse, lasciandosi alle spalle Charlie Guest e Meta Hrovat. Al comando c'è ancora Anronsson Elfman.

18:52 - Brignone terza

Scende di due posizione ma fa segnare il miglior intermedio nel tratto più tecnico Federica Brignone. Purtroppo la giornata di sci alpino dell'Italia finisce qui, con Brignone unica azzurra a punti, a +0.76 dalla leader.

18:49 - Che classe Aronsson Elfman

La svedese Hanna Aronsson Elfman - colei che ha cacciato fuori dalle migliori 30 Peterlini - è la più veloce in tutti i settori e fa segnare un tempone. Più di un secondo e mezzo più veloce di Mair. Si prevede una gran rimonta.

18:46 - Chiara Mair la prima a punti

Tracciato decisamente più veloce rispetto a quello della prima manche. Chiara Mair fa più di tre secondi meglio e taglia il traguardo con un tempo complessivo di 1:43.08.

18:40 - A breve la seconda manche

Cinque minuti e si torna in pista per la seconda manche dello slalom femminile. La prima a scendere è l'austriaca Chiara Mair, mentre Brignone partirà per quinta.

Vlhova domina la prima manche dello slalom di Killington

17:10 - Fuori anche Peterlini per un centesimo

La numero 60 Hanna Aronsson Elfman riesce a strappare una 28^ posizione, eliminando di fatto Martina Peterlini per un solo centesimo.

16:47 - Fuori Della Mea, out Rossetti

Lara Della Mea esce dalle trenta, il suo tempo era troppo alto. Altra caduta invece per Marta Rossetti, mentre Peterlini scende in trentesima posizione.

16:42 - Brignone è dentro

Buona manche di Federica Brignone nello slalom, è 23^ provvisoria a tre secondi di distacco. Dovrebbe farcela ad entrare nelle trenta.

16:39 - Peterlini 26^ dopo le prime trentuno

Scese le migliori trentuno, la prima delle eliminate è Nina O'Brien a +4.41, mentre Peterlini è scivolata in 26^ posizione provvisoria. Ora tocca a Brignone, Della Mea e Rossetti.

16:25 - Peterlini con un tempo altissimo

Tempo altissimo per Martina Peterlini, provvisoriamente 22^ (e penultima) a +3.32 dalla leader. Difficile qualificarsi in seconda manche.

16:17 - Distacchi abbastanza alti

Partito il secondo "gruppo di merito". Finora la migliore è stata Katharina Truppe, 13^ a +2.17. Con ogni probabilità oggi chi resta a due secondi e mezzo da Vlhova si può qualificare tranquillamente in seconda manche.

Vlhova domina la prima manche dello slalom di Killington

16:09 - Bene anche Moltzan

Paula Moltzan si piazza in sesta posizione provvisoria con un passivo di 1"40. Ottima prima manche per la statunitense. La situazione dopo le prime 15 scese vede Vlhova al comando con 20 centesimi di vantaggio su Shiffrin e 58 su Holdener.

16:05 - Lysdahl buona sesta

Buon sesto posto di Kristin Lysdahl, che per ora riscatta il brutto weekend di Levi. La norvegese è distante 1"47 da Vlhova, che resta ancora al comando.

16:01 - Indietro anche le slovene

Slokar e Bucik terminano la prima manche ad oltre un secondo e mezzo di ritardo, rispettivamente in settima e nona posizione.

15:56 - Liensberger ancora così così

La campionessa del mondo in carica Katharina Liensberger chiude ad oltre un secondo dalla coppia Vlhova-Shiffrin. Un'altra manche sottotono.

15:55 - Duerr quarta a un secondo

Due volte terza nei precedenti slalom della stagione, Lena Duerr termina la prima manche a +1.06 dalla leader, in quarta posizione. La tedesca ci ha abituato alle rimonte nella seconda manche da più o meno quella zona.

La legge di Vlhova a Levi: rivivi la sua vittoria bis

15:53 - Shiffrin dietro a Vlhova

Mikaela Shiffrin in controllo sul ripido, forse troppo. Finisce dietro a Petra Vlhova di 20 centesimi, seconda posizione per la statunitense.

15:51 - Quanta fatica Swenn Larsson

Molto in difficoltà Anna Swenn Larsson, che perde quasi un secondo nei due settori centrali e paga in tutto 2 secondi e 30 centesimi.

15:50 - Holdener a più di mezzo secondo

Una Wendy Holdener con ancora i polsi steccati dall'infortunio nel pre-season termina la prima manche a 58 centesimi da Vlhova.

15:47 - Gisin molto attardata

Pesante ritardo per Michelle Gisin, a +1.66 da Vlhova.

15:45 - Si inizia con Petra Vlhova

Già scesa la prima atleta tra i pali stretti. È Petra Vlhova, che fa segnare il tempo di 49.87

15:39 - Ci sarà anche Brignone

63 atlete in tutto al via, sei le azzurre in gara oggi. A differenza di Levi non ci saranno Marta Bassino e Sophie Mathiou, ma sarà presente col pettorale numero 32 Federica Brignone. Le altre azzurre: Peterlini col 23, Della Mea col 33, Rossetti col 34, Midali col 49 e Gulli col 58.

15:35 - Un tracciato caro a Shiffrin

Mikaela Shiffrin e Killington: una cosa sola. Qui la statunitense ha vinto tutte e quattro le volte che si è disputato uno slalom. Curioso anche come al secondo posto si sia sempre piazzata un'atleta slovacca (negli ultimi tre precedenti Vlhova). Sarà sfida per la leadership della generale.

15:30- LA COPPA DEL MONDO SU DISCOVERY+ E EUROSPORT

Lo slalom di Killington e tutta la stagione dello sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Vlhova-Shiffrin, che duello! Fontana vola, slittino da podio ma...

15:25 - Sta per iniziare lo slalom femminile

Buon pomeriggio a tutti, amici di Eurosport! Dopo la cancellazione a gara in corso del gigante di ieri, torniamo a Killington per lo slalom femminile.

Killington, VT Cade al traguardo, perde i bastoncini, si rialza e saluta il pubblico UN' ORA FA