16:09 - Bene anche Moltzan

Paula Moltzan si piazza in sesta posizione provvisoria con un passivo di 1"40. Ottima prima manche per la statunitense.

16:05 - Lysdahl buona sesta

Buon sesto posto di Kristin Lysdahl, che per ora riscatta il brutto weekend di Levi. La norvegese è distante 1"47 da Vlhova, che resta ancora al comando.

16:01 - Indietro anche le slovene

Slokar e Bucik terminano la prima manche ad oltre un secondo e mezzo di ritardo, rispettivamente in settima e nona posizione.

15:56 - Liensberger ancora così così

La campionessa del mondo in carica Katharina Liensberger chiude ad oltre un secondo dalla coppia Vlhova-Shiffrin. Un'altra manche sottotono.

15:55 - Duerr quarta a un secondo

Due volte terza nei precedenti slalom della stagione, Lena Duerr termina la prima manche a +1.06 dalla leader, in quarta posizione. La tedesca ci ha abituato alle rimonte nella seconda manche da più o meno quella zona.

15:53 - Shiffrin dietro a Vlhova

Mikaela Shiffrin in controllo sul ripido, forse troppo. Finisce dietro a Petra Vlhova di 20 centesimi, seconda posizione per la statunitense.

15:51 - Quanta fatica Swenn Larsson

Molto in difficoltà Anna Swenn Larsson, che perde quasi un secondo nei due settori centrali e paga in tutto 2 secondi e 30 centesimi.

15:50 - Holdener a più di mezzo secondo

Una Wendy Holdener con ancora i polsi steccati dall'infortunio nel pre-season termina la prima manche a 58 centesimi da Vlhova.

15:47 - Gisin molto attardata

Pesante ritardo per Michelle Gisin, a +1.66 da Vlhova.

15:45 - Si inizia con Petra Vlhova

Già scesa la prima atleta tra i pali stretti. È Petra Vlhova, che fa segnare il tempo di 49.87

15:39 - Ci sarà anche Brignone

63 atlete in tutto al via, sei le azzurre in gara oggi. A differenza di Levi non ci saranno Marta Bassino e Sophie Mathiou, ma sarà presente col pettorale numero 32 Federica Brignone. Le altre azzurre: Peterlini col 23, Della Mea col 33, Rossetti col 34, Midali col 49 e Gulli col 58.

15:35 - Un tracciato caro a Shiffrin

Mikaela Shiffrin e Killington: una cosa sola. Qui la statunitense ha vinto tutte e quattro le volte che si è disputato uno slalom. Curioso anche come al secondo posto si sia sempre piazzata un'atleta slovacca (negli ultimi tre precedenti Vlhova). Sarà sfida per la leadership della generale.

15:30- LA COPPA DEL MONDO SU DISCOVERY+ E EUROSPORT

15:25 - Sta per iniziare lo slalom femminile

Buon pomeriggio a tutti, amici di Eurosport! Dopo la cancellazione a gara in corso del gigante di ieri, torniamo a Killington per lo slalom femminile.

