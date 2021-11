Mikaela Shiffrin eguaglia il record del maggior numero di vittorie in una singola specialità in Coppa del Mondo di sci alpino: sono 46 nello slalom femminile (le stesse di Ingermar Stenmark nel gigante maschile) e cinque su cinque nel ghiacciaio del Vermont. Podio regale con Vlhova, seconda sbagliando sul piano, e Holdener.

Shiffrin sbaglia, Vhlova di più: rimonta e record per Mikaela

Killington è il feudo della superstar statunitense, che nonostante una piccola imprecisione fa segnare il miglior tempo della seconda manche e ancora una volta supera sé stessa. Attende il testa a testa con Vlhova, prima donna a vincere almeno uno slalom per dieci anni di fila. Semplicemente, la regina di questo sport. Vlhova stavolta può soltanto inchinarsi al suo cospetto e lasciarle il pettorale rosso di , che nonostante una piccola imprecisione fa segnare il miglior tempo della seconda manche e ancora una volta supera sé stessa. Attende il testa a testa con Vlhova, la migliore a metà gara , ma la slovacca sbaglia sul piano lasciando un capitale, 75 centesimi dietro. A questo punto può iniziare la festa davanti al proprio pubblico: Shiffrin scoppia in lacrime, eguaglia il tanto agognato record di successi nella stessa specialità (ma raggiunto molto più giovane rispetto a Stenmark) e diventa la. Semplicemente, la regina di questo sport. Vlhova stavolta può soltanto inchinarsi al suo cospetto e lasciarle il pettorale rosso di leader della generale

Terzo posto per Wendy Holdener a 83 centesimi, che ancora con le fasciature ai polsi raggiunge il traguardo dei 45 podi in Coppa del Mondo, il 28° in slalom senza ancora aver ottenuto la vittoria. D'altronde, contro queste due c'è poco da fare.

Niente rimonta per Lena Duerr che, anzi, perde una posizione rispetto alla manche precedente a scapito di Katharina Liensberger, finalmente ritrovata anche se lontana quasi un secondo e mezzo dalle due rivali battute agli scorsi Mondiali di Cortina.

Due svedesi in top-10, Sara Hector (sesta a +1.85) e Anna Swenn Larsson (nona con rimonta a +2.39). A proposito di Svezia, da segnalare il secondo miglior tempo di manche e la 15^ posizione complessiva di una promettente 18enne Hanna Aronsson Elfman: ultima delle qualificate in ordine di partenza, ha fatto la differenza sul tratto finale rimontando ben 13 posizioni e raggiungendo la zona punti per la prima volta in carriera.

1. M. SHIFFRIN (USA) 1:38.33 2. P. VLHOVA (SVK) +0.75 3. W. HOLDENER (SUI) +0.83 4. K. LIENSBERGER (AUT) +1.41 5. L. DUERR (GER) +1.55 6. S. HECTOR (SWE) +1.85 7. P. MOLTZAN (USA) +2.13 8. M.T. TVIBERG (NOR) +2.15 9. A. SWENN LARSSON (SWE) +2.39 10. A. SLOKAR (SLO) +2.55

Brignone unica italiana a punti

Non doveva nemmeno prendere parte allo slalom di Killington, invece Federica Brignone se ne torna con i primi punti di Coppa del Mondo in saccoccia. Per la vincitrice della sfera di cristallo nel 2019/2020 arriva un 22° posto da non buttare, a quasi quattro secondi da Shiffrin. Non ci sono altre italiane tra le prime trenta: Martina Peterlini (31^) è rimasta fuori per un solo centesimo.

