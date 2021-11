Sci Alpino

Killington, slalom - Shiffrin sbaglia, Vhlova di più: rimonta e record per Mikaela

Killington - Mikaela Shiffrin recupera da un errore (cosa che Vlhova dopo di lei non riesce a fare) e si aggiudica lo slalom numero 46 in carriera, eguagliando il record di Sua Maestà Ingemar Stenmark (che fu però in gigante).

00:01:07, un' ora fa