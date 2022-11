Marta Bassino inizia la nuova stagione di con un secondo posto nel gigante femminile. L'azzurra rimonta dalla quinta posizione della Lara Gut-Behrami in questa specialità a distanza di sei anni nel circuito maggiore - senza considerare naturalmente l'oro iridato. inizia la nuova stagione di Coppa del Mondo come aveva concluso la precedente, ovvero. L'azzurra rimonta dalla quinta posizione della prima manche , si mette alle spalle Petra Vlhova, Ragnhild Mowinckel e l'accreditata per il successo Sara Hector, la quale a sua volta scivola al terzo posto perdendo oltre mezzo secondo. Per un soffio, soltanto sette centesimi, torna a vincere una strepitosain questa specialità a distanza di sei anni nel circuito maggiore - senza considerare naturalmente l'oro iridato.

La top-10

1. L. GUT-BEHRAMI (SUI) 1:44.08 2. M. BASSINO (ITA) +0.07 3. S. HECTOR (SWE) +0.20 4. P. VLHOVA (SVK) +0.46 5. K. LIENSBERGER (AUT) +0.55 6. R. MOWINCKEL (NOR) +0.61 7. T. WORLEY (FRA) +0.84 8. M. GASIENICA-DANIEL (POL) +0.90 9. F. BRIGNONE (ITA) +0.95 10. T.L. STJERNESUND (NOR) +1.14

Killington sorride ancora una volta alla 26enne di Borgo San Dalmazzo, che tre anni fa, nell'ultimo gigante disputato nella località del Vermont, alzò le braccia al cielo per la prima volta in carriera. Intrerpretazione azzeccata di Bassino nella seconda manche, che si presenta con un disegno quasi stravolto rispetto alla precedente tracciata dal tecnico dell'azzurra. Marta scia in gestione nella prima parte del muro, mantenendo comunque un buon ritmo, per poi tracciare una linea quasi dritta nell'ultimo settore, dove fa la differenza rischiando addirittura di beffare Gut-Behrami, che prima di quel punto aveva quattro decimi di vantaggio. Ormai abbonata al piazzamento d'onore Bassino, è il terzo consecutivo compresi i due di marzo a Courchevel e Aare.

Killington sorride ancora una volta in generale a tutta l'Italia: cinque giganti e cinque podi sulla pista "Superstar". In generale, la manche decisiva sorride persino alle altre due azzurre qualificate, che recuperano diverse posizioni: Brignone riesce ad acciuffare la top-10 chiudendo al nono posto a meno di un secondo di ritardo, applausi per Melesi col miglior risultato della carriera, undicesima con un recupero di ben 18 posizioni.

Mikaela Shiffrin: troppo contenuta in prima manche, ci si attendeva una rimonta importante pure dalla detentrice della sfera di cristallo. Invece al cambio di luce, che coincide più o meno con l'ultimo intermedio, Shiffrin sprofonda perdendo così altre tre posizioni. Era dalla Clamoroso ma vero, Killington non sorride, almeno tra le porte larghe, alla padrona di casa e regina in apertura di stagione,: troppo contenuta in prima manche, ci si attendeva una rimonta importante pure dalla detentrice della sfera di cristallo. Invece al cambio di luce, che coincide più o meno con l'ultimo intermedio, Shiffrin sprofonda perdendo così altre tre posizioni. Era dalla debacle olimpica che non finiva fuori dalla top-10 in una gara, resta comunque leader della generale con 30 punti di vantaggio e deve resettare tutto in fretta in vista dello slalom del giorno successivo.

Gut spezza un digiuno di sei anni

Lara Gut-Behrami risaliva al lontano ottobre 2016. In mezzo una serie di vittorie nelle prove veloci, l'exploit dei Mondiali di Cortina e di una stagione da sogno ribaltando un destino che sembrava darla in progressivo calo di rendimento. Si diceva nella prima manche che nella lotta per il globo c'è anche la 31enne ticinese. Intanto sono 80 punti rosicchiati in una specialità che sulla carta le vedrebbe sfidarsi alla pari. Campionessa del mondo in carica e bronzo olimpico nove mesi fa, sembra incredibile che fino a ieri l'ultimo gigante vinto darisaliva al lontano ottobre 2016. In mezzo una serie di vittorie nelle prove veloci, l'exploit dei Mondiali di Cortina e di una stagione da sogno ribaltando un destino che sembrava darla in progressivo calo di rendimento. Si diceva nella prima manche che aveva lanciato un segnale d'allerta a Petra Vlhova , con questa vittoria - la numero 35 della carriera, nona all-time - sicuramente mette qualche pulce in testa anche a Mikaela Shiffrin, come a dire che. Intanto sono 80 punti rosicchiati in una specialità che sulla carta le vedrebbe sfidarsi alla pari.

Davanti all'elvetica Ragnhild Mowinckel viene tradita dal vento, perde la bussola della traiettoria ideale per colpa di una forte raffica e non riesce più a ritrovarla, perdendo quattro posizioni e finendo persino alle spalle di Katharina Liensberger, ritrovata dopo un weekend così così tra i rapid gates. Sembrava tutto apparecchiato per Sara Hector, considerata la condizione ritrovata e il quasi mezzo secondo di vantaggio, ma non riesce a tenere le linee veloci di Gut-Behrami e rimane sorpresa pure lei sul muro finale dall'intelligenza agonistica di Bassino. L'olimpionica deve accontentarsi del gradino più basso di un podio che ritrova dopo la caduta e l'infortunio nelle ultime gare. Dietro di lei, ai piedi del podio, sorride comunque Petra Vlhova: sono tutti punti guadagnati rispetto a Shiffrin in classifica generale, ricucendo lo strappo creato in quella che era la "sua" Levi fino all'anno scorso, pronta a vendicarsi nella Killington feudo di Mikaela, cinque volte su cinque vincitrice in slalom.

Lara Colturi: terza gara di Coppa del Mondo, primo gigante, primi punti in classifica generale per un'atleta di Sottotono le altre elvetiche, Holdener 16ª dopo il magnifico podio nella prova precedente, ma soprattutto Michelle Gisin, solo 25ª e ancora distante dalla migliore versione di sé stessa. Subito alle spalle di Holdener nota di merito invece per la sedicenne figlia d'arte: terza gara di Coppa del Mondo, primo gigante, primi punti in classifica generale per un'atleta di nazionalità albanese

