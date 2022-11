Tutto fa credere a Sara Hector, dominatrice della prima manche nel pendio abbreviato e ventoso della "Superstar". La svedese, campionessa olimpica, potrà gestire un vantaggio di 38 centesimi su Ragnhild Mowinckel e di 43 centesimi su Lara Gut-Behrami nella seconda e decisiva metà di gara. Risponde presente anche Marta Bassino, quinta ma non così tanto lontana dalla zona podio. Ancora Mikaela Shiffrin? No. La regina non riesce a digerire la neve di casa sua, seppure qua abbia già vinto cinque volte (tutte in slalom). E così dopo il due su due di una settimana prima a Levi, a meno di una clamorosa rimonta dalla decima posizione - variabile da non scontare - ci sarà un nome nuovo nel primo gigante della Coppa del Mondo 2022/2023 , in scena a Killington., dominatrice della prima manche nel pendio abbreviato e ventoso della "Superstar". La svedese, campionessa olimpica, potrà gestire un vantaggio di 38 centesimi su Ragnhild Mowinckel e di 43 centesimi su Lara Gut-Behrami nella seconda e decisiva metà di gara.ma non così tanto lontana dalla zona podio.

Bassino non male: è quinta dopo la prima manche

1. S. HECTOR (SWE) 52.29 2. R. MOWINCKEL (NOR) +0.38 3. L. GUT-BEHRAMI (SUI) +0.43 4. P. VLHOVA (SVK) +0.46 5. M. BASSINO (ITA) +0.59 6. K. LIENSBERGER (AUT) +0.94 7. T. WORLEY (FRA) +1.19 8. R. HAASER (AUT) +1.20 9. A. BUCIK (SLO) +1.23 10. M. SHIFFRIN (USA) +1.36

A guardare la top-10, si capisce che le sorprese non sono mancate. Ne abbiamo già citata una (Shiffrin), ma la prima di tutte in ordine cronologico, in negativo, è purtroppo la lontananza di Federica Brignone dal gruppo delle migliori. La valdostana con tutta probabilità paga lo scotto di essere scesa prima delle altre in un contesto incerto, per le folate di vento ad intermittenza e nel capire come interpretare una tracciatura molto angolata, da cui si fa fatica a ricavare velocità. Il suo esordio stagionale, a differenza dell'altra azzurra Marta, è tutt'altro che brillante: soltanto 13ª con un passivo di 1"59 (un secondo netto più lenta della connazionale), ma l'anno scorso ci ha abituati a forsennate rimonte nei momenti più difficili.

E poi ci sono le atlete capaci di stupire. Lo è stata Hector, per la facilità con cui ha comandato dall'inizio alla fine della sua prova, ma non ci si aspettava di vedere così in condizione al debutto una Mowinckel rinata dalla scorsa stagione e Gut-Behrami, che in gigante sta tornando a prenderci gusto e vuole tornare sul gradino più alto del podio in questa specialità in Coppa del Mondo a ben sei anni di distanza dall'ultima volta. Segnale importante, quello della ticinese, in ottica classifica generale nei confronti di Petra Vlhova, quarta per appena tre centesimi.

Sulla carta, l'ultima a rientrare nella battaglia per il podio è Marta Bassino, miglior intermedio della prima manche nella parte alta, prima di una leggera inclinazione che le ha fatto perdere quei pochi decimi che al traguardo paga rispetto a Mowinckel. Qui ha vinto la sua prima gara della carriera, qui potrebbe cominciare la nuova stagione con un podio, il terzo consecutivo come aveva chiuso in crescita a marzo. Più arretrate le altre, da Liensberger e Worley fino alle già citate Shiffrin e Brignone. Seppur lontane dalle prime tre, per loro il discorso non è precluso per la risalita. Tra le note stonate anche Michelle Gisin (17ª a +1.76), ennesima dimostrazione di trovarsi in ritardo di condizione dopo i pochi punti raccimolati a Levi.

Spettacolo Killington, Shiffrin e le italiane sempre protagoniste

