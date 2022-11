gigante femminile in scena a Killington (Stati Uniti), dove faranno il loro esordio le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, che hanno ottimi ricordi su questo pendio e sfideranno la padrona di casa e Dominik Paris, al primo confronto con i grandi interpreti della velocità: il detentore della coppa di specialità Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz giusto per citarne alcuni. C’è anche il vincitore della sfera di cristallo Marco Odermatt, propenso a difendere la leadership della Ancora qualche intoppo per colpa del meteo, ma ci siamo! Il nuovo weekend di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino parte con un giorno di ritardo. Il Circo Bianco approda in Nordamerica e l’Italia va a caccia dei primi podi. Si sogna con il, dove faranno il loro esordio le azzurre, che hanno ottimi ricordi su questo pendio e sfideranno la padrona di casa e dominatrice degli slalom d’apertura Mikaela Shiffrin. Una gara che promette spettacolo, come sanno sempre regalare le donne tra le porte larghe: tra le tante protagoniste presenti puntano alla vittoria Petra Vlhova, la campionessa olimpica Sara Hector e la detentrice della coppa di specialità Tessa Worley. A seguire il ritorno degli uomini-jet a Lake Louise (Canada), meteo permettendo, per il recupero della discesa annullata il giorno precedente e la prima gara a distanza di un mese dall’ opening di Sölden . Comincia per davvero la stagione di, al primo confronto con i grandi interpreti della velocità: il detentore della coppa di specialità Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz giusto per citarne alcuni. C’è anche il vincitore della sfera di cristallo Marco Odermatt, propenso a difendere la leadership della classifica generale

Il menù del giorno: si parte dalle 16:00 con la prima manche del gigante femminile, seguita dalla seconda manche (ore 19:00) e infine dalla discesa maschile di Lake Louise alle 20:30. Tutto visibile live in tv sui canali Eurosport, mentre qui sotto potrete seguire la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:57 - L'ordine di partenza

Come detto sarà Federica Brignone la prima a scendere, seguita da Petra Vlhova. Una curiosità: dovevano essere le prime due anche a Sölden. Pettorale 5 per Shiffrin - che qui ha vinto cinque volte ma solo in slalom - poi Hector e la vincitrice della coppa di specialità Worley.

15:54 - I precedenti sorridono alle azzurre

Si torna a disputare un gigante a Killington a tre anni di distanza dall'ultima volta, dopo l'assenza nel 2020 per Covid e la cancellazione nel 2021 a gara in corso. Nell'ultimo gigante svolto nella località del Vermont arrivò il primo trionfo di Bassino per una doppietta italiana con Brignone seconda, nel 2018 vinse Federica. In tutti e quattro i precedenti, l'Italia è sempre salita sul podio. Si riconfermeranno?

15:50 - Esordio stagionale per Brignone e Bassino

Un esordio posticipato per le gigantiste, dato che a Sölden si è potuta disputare soltanto la prova maschile tra le porte larghe. Debutto stagionale quindi per Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana, vicecampionessa olimpica, aprirà le danze della prima manche, mentre la piemontese parte col pettorale numero 4. Contingente azzurro completato da altre due atlete, Roberta Melesi (37) e Karoline Pichler (60).

15:45 - Tra poco via al gigante femminile, ma con partenza abbassata

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti! Una nuova giornata all'insegna dello sci alpino, con la Coppa del Mondo 2022/2023 che sbarca in Nordamerica. Tra un quarto d'ora comincia la prima manche del gigante femminile a Killington. Il cancelletto di partenza è stato abbassato causa vento, assisteremo quindi a una prova molto breve, attorno ai 50 secondi. Mikaela Shiffrin calerà il tris davanti al proprio pubblico?

