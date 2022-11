Mikaela Shiffrin. Si è nascosta nel è ancora presto per cantare vittoria: troppo poco rassicurante il vantaggio sulle dirette inseguitrici, circa due decimi rispetto a Wendy Holdener (seconda) e Katharina Liesnberger (terza), con Petra Vlhova e Anna Swenn Larsson ancora in corsa per la vittoria, racchiuse in un fazzoletto di meno di quattro decimi. Nell'altra partita, quella per la qualificazione in seconda manche, Marta Rossetti e Federica Brignone superano il taglio, mentre Anita Gulli cade. Pubblico già in estasi a Killington: siamo solo alla fine della prima manche, ma davanti a tutte nello slalom c'è l'idolo di casa,. Si è nascosta nel gigante precedente e l'impressione è che si sia risparmiata anche in questa discesa iniziale per dare spettacolo nella seconda. Punterà al tre su tre tra i pali stretti in questo avvio di Coppa del Mondo, al sei su sei lungo il pendio della "Superstar" e a conquistare una pietra miliare mai raggiunta finora da nessun altro atleta nello sci alpino. Ma, come una settimana prima,: troppo poco rassicurante il vantaggio sulle dirette inseguitrici, circa due decimi rispetto a(seconda) e(terza), con Petra Vlhova e Anna Swenn Larsson ancora in corsa per la vittoria, racchiuse in un fazzoletto di meno di quattro decimi. Nell'altra partita, quella per la qualificazione in seconda manche,, mentre Anita Gulli cade.

Shiffrin al comando senza forzare: rivivi la sua prima manche

La top-10 dopo la prima manche

Killington, VT Shiffrin al comando senza forzare: rivivi la sua prima manche UN' ORA FA

1. M. SHIFFRIN (USA) 50.35 2. W. HOLDENER (SUI) +0.21 3. K. LIENSBERGER (AUT) +0.22 4. P. VLHOVA (SVK) +0.31 5. A. SWENN LARSSON (SWE) +0.38 6. L. DUERR (GER) +0.65 7. A. BUCIK (SVK) +1.00 8. K. TRUPPE (AUT) +1.03 9. L. POPOVIC (CRO) +1.27 10. M.T. TVIBERG (NOR) +1.45

Una prima manche dove, in generale, quasi tutte non hanno espresso il massimo del potenziale, addormentandosi da metà in giù. L'unica capace di far meglio di Shiffrin nella parte alta del tracciato è Holdener, che si dimostra in gran spolvero dopo il magnifico podio di Levi e per questo merita di trovarsi in seconda posizione provvisoria. Vedremo se riuscirà a scacciare la maledizione della vittoria, impresa difficile in un contesto a forte trazione Shiffriniana. Appena un centesimo peggio della 29enne elvetica, ecco una ritrovata Katharina Liensberger, l'unica aggressiva sul muro finale, nonostante una netta sbavatura dalla quale fortunatamente non perde troppo terreno. Poteva essere l'occasione per Petra Vlhova di mettere gli sci davanti alla fuoriclasse statunitense, ma la 27enne slovacca sembra non poter scollarsi dal quarto posto a Killington.

Killington, VT LIVE! Slalom donne: Brignone e Rossetti in seconda manche! 2 ORE FA