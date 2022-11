L'una per riportare la Svezia al successo in questa specialità a cinque anni di distanza dall'ultima volta, dopo esserci arrivata vicina ripetutamente - tra cui a Levi una settimana prima - e dopo aver rischiato di vivere un calvario nel periodo del Covid. L'altra per spezzare una maledizione che sembrava non finire più, dopo che sette giorni prima si era dovuta accontentare del trentesimo podio tra i pali stretti ma senza mai conquistare una vittoria. A Killington, nel terzo slalom della Coppa del Mondo 2022/2023, Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener si ritrovano a condividere ex-aequo il loro primo gradino più alto della carriera nel Circo Bianco nelle quattro specialità tipiche. Il tutto quando il tavolo sembrava apparecchiato per l'ennesima vittoria davanti al proprio pubblico in questa specialità di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, imbattuta nell'altopiano del Vermont e al comando dopo la prima manche, era ad un passo con la storia. Tutto rimandato, i riflettori oggi sono per altre due atlete: due fantastiche storie di resilienza.

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE? Mikaela Shiffrin Federica Brignone Petra Vlhova Sofia Goggia Lara Gut-Behrami Michelle Gisin Wendy Holdener Marta Bassino Ragnhild Mowinckel Corinne Suter

Ad

La top-10

Killington, VT Rossetti ce la fa! Qualificata, è la migliore delle azzurre 3 ORE FA

1. A. SWENN LARSSON (SWE) 1:42.97 1. W. HOLDENER (SUI) 1:42.97 3. K. TRUPPE (AUT) +0.22 4. P. VLHOVA (SVK) +0.44 5. M. SHIFFRIN (USA) +0.59 6. M.T. TVIBERG (NOR) +0.69 7. A. BUCIK (SLO) +0.71 8. F. GRITSCH (AUT) +0.73 9. L. POPOVIC (CRO) +0.89 10. S. HECTOR (SWE) +1.10

A breve il report completo...

Shiffrin al comando senza forzare: rivivi la sua prima manche

Killington, VT Shiffrin tiene aperto lo slalom, ma è sempre 1ª. Brignone-Rossetti ok 3 ORE FA