Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/23 - Prima gioia anche per Swenn Larsson! Vittoria ex aequo nonostante l'errore

KILLINGTON - Anna Swenn Larsson conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nello slalom americano in ex aequo con Wendy Holdener. La svedese rimonta quattro posizioni nella seconda manche nonostante un brutto errore.

00:01:54, un' ora fa