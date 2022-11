Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/23 - Shiffrin al comando dello slalom senza forzare: rivivi la sua prima manche

KILLINGTON - Mikaela Shiffrin ha sempre vinto tra i rapid gates in questa località e parte bene anche nello slalom di questa stagione, chiudendo al comando alla prima manche. La sensazione è che la statunitense non abbia spinto fino in fondo, le rivali sono tutte abbastanza vicine.

00:01:05, 39 minuti fa