Arriva Kitzbuehel, ma Christof Innerhofer non ci sarà: dopo Flachau, la Coppa del Mondo di sci maschile rimane in Austria ma il sciatore azzurro non potrà misurarsi con la mitica Streif. Il 36enne di Brunico infatti è stato trovato positivo al covid e dunque si trova in isolamento. Prima di lui nella squadra azzurra erano stati costretti all'isolamento per covid Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, tutti ormai rientrati in squadra.