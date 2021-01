Non ci sarà il rematch della gara di venerdì: la seconda discesa maschile in programma sabato a Kitzbühel è stata cancellata a causa delle condizioni meteo.

Già durante la gara del venerdì il vento che soffiava sulla temibile Streif aveva costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente la gara e a stringere i denti fino al pettorale n.30 per poter convalidare la classifica e chiudere anzitempo la competizione, impedendo agli altri iscritti di scendere per ragioni di sicurezza (alla luce anche delle brutte cadute di Cochran-Siegel e di Kryenbuhel ).

La pioggia e la neve cadute sulla pista obbligano a cautela e quindi la gara non si terrà. Giusto così, peccato però per il nostro Dominik Paris che è in costante ripresa di condizione e di fiducia e aveva centrato il podio, arrivando terzo. In giornata verrà comunicato il nuovo programma per domenica: da calendario ci sarebbe il SuperG alle 11:30.