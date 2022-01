La discesa maschile on demand (contenuto premium)

14:09 - Settimo Paris

Decisamente meglio rispetto a due giorni fa ma ancora lontano dal podio Dominik Paris. Settimo posto per l'azzurro a +1.27, quattro centesimi peggio del pettorale rosso Kilde e quasi quattro decimi dal podio virtuale.

14:03 - Mayer ad un soffio al podio

Altra beffa per Matthias Mayer, quarto al traguardo a quattro centesimi dal connazionale Hemestberger. La chiave sulla Stellhang dove l'austriaco è finito troppo largo pagando molto sul piano. Inutile conservare il distacco a 94 centesimi.

13:59 - Kilde indietro

Niente bis per Aleksander Aamodt Kilde, già fuori dal podio il norvegese. Troppe sbavature nel tracciato completo (rispetto alla versione accorciata del venerdì), quinto posto con un passivo di oltre un secondo da Feuz.

13:52 - Feuz davanti!

Le speranze di vittoria di Odermatt si fermano davanti a Beat Feuz. I due sono pari prima dello scuhss finale, ma Feuz ha più velocità e stampa il miglior tempo di 21 centesimi. Duello spettacolare tra elvetici.

13:47 - Pazzesco Odermatt!!

Marco Odermatt butta giù gli sci e scende a tutta fino ad avere un vantaggio di più di un secondo. Peccato per un errore dovuto alla troppa velocità che lo costringe ad un numero pazzesco sacrificando qualche decimo. Ma è davanti di 69 centesimi.

13:39 - Clarey quasi in rimonta

In attesa dei big, Daniel Hemetsberger resta comodo sulla poltrona del leader. Solo Johan Clarey lo insidia recuperando tanto sul tratto centrale e passando in luce verde. Ma all'arrivo il cronometro si ferma a +0.27.

13:34 - Out Cater

Martin Cater salta una porta ed è il primo dei ritirati di oggi sulla Streif. Aveva quasi un secondo di ritardo.

13:32 - Hemetsberger apre le danze

Daniel Hemetsberger è il primo a scendere sulla Streif facendo segnare il tempo di 1:57.58. L'austriaco era andato in top-10 nella discesa di due giorni fa.

13:26 - Startlist e azzurri in gara

Dobbiamo aspettare un po' per vedere i nomi importanti: pettorale numero 7 per Odermatt Feuz ha scelto in 9, Kilde mantiene quasi scaramanticamente l'11, Mayer col 13 e Kriechmayr col 17.

Per quanto riguarda l'ordine di partenza degli azzurri: 15 Paris seguito da Innerhofer e Marsaglia col 18, 26 Casse, 43 Bosca, 50 Zazzi. Gli azzurri sono andati tutti a punti nella discesa di venerdì.

13:20 - Tutto pronto sulla Streif

Nell'attesa di sapere come sta Sofia Goggia dopo la caduta, da Kitzbühel si parte tra 10 minuti per la discesa maschile sulla mitica Streif . Venerdì ha vinto Kilde davanti ai francesi Clarey e Giezendanner. Gli italiani, soprattutto Paris, devono riscattarsi.

13:10 - A breve la discesa maschile

Noi per il momento vi salutiamo, vi diamo appuntamento a breve per la discesa maschile da Kitzbühel.

13:07 - Caduta terribile di Hoernblad

Caduta tremenda della svedese Hoernblad, con la stessa dinamica di Sofia Goggia e nello stesso punto. Lei però non si rialza.

13:00 - Goggia zoppicante

Intanto Sofia Goggia lascia il campo gara zoppicando, sorretta da due addetti della FISI. Farà immediatamente una risonanza al ginocchio sinistro. In bocca al lupo Sofi!

12:55 - Scese le prime 30, Curtoni è lì in cima

Come al solito dopo le prime 30 atlete, ci sbilanciamo dando la vittoria a Elena Curtoni, davanti a Tamara Tippler e Michelle Gisin.

12:47 - Fest, niente da fare

Bella parte alta di Nadine Fest, che aveva addirittura il primo intrmedio uguale a quello di Curtoni. Poi però arriva a 1.16.

12:46 - Male Nicol Delago

Fa fatica Nicol Delago, che arriva al traguardo con tanto ritardo: 2.51.

12:43 - Rivediamo la caduta di Goggia

Vi riproponiamo la terribile caduta di Sofia Goggia. Che spavento!

12:41 - Ferk lontana

Ferk sbaglia tutto ed è ultima. Chiude cn 3.45 di ritardo.

12:37 - Anche Gagnon fuori

Non completa la gara nemmeno Gagnon, una di quelle che potevano fare l'exploit.

12:35 - Altro pericolo scampato, Mowinckel è settima

Ragnhild Mowinckel poteva essere uno degli ultimi pericoli per Elena Curtoni, ma perde aderenza un paio di volte ed è settima a 0.59.

12:33 - Miradoli bene fino a metà

Miradoli era in lizza per il podio fino a metà gara, poi non riesce a mantenere la velocità ed è 11esima a 83 centesimi.

12:30 - Shiffrin davanti solo a Bassino

Belle linee, ma poca velocità per Mikaela Shiffrin, che non prende rischi e chiude a 1.01.

12:28 - Gisin fa tremare Curtoni, ma è terza

Giù dal podio Brignone: Gisin fa una gran gara ed è terza a 24 centesimi.

12:26 - Bassino lontana

Errore nelo stesso punto di Goggia per Marta Bassino, che fa tanta fatica e chiude ultima a 1.66, unica oltre il secondo di distacco.

12:24 - Errore sul piano, Siebenhofer indietro

Ultima delle arrivate Ramona Siebenhofer, che sbaglia sul piano e perde velocità. Ha 85 centesimi di ritardo. Ora Bassino.

12:22 - Si riparte con Siebenhofer

Ancora non abbiamo notizie, ma la pista è a posto e tocca a Siebenhofer.

12:20 - Goggia nella tenda, Curtoni la aspetta fuori

Goggia si è infilata nella tenda degli atleti e Curtoni è lì fuori che aspetta di avere notizie, molto preoccupata. Intanto sulla pista rifiniscono meglio le tracce blu sulla neve.

12:16 - Goggia è in piedi e scende sugli sci

Non riusciamo a capire se Sofia sia davvero ok o no. Per fortuna scende da sola, però sta ovviamente andando piano, a spazzaneve.

12:14 - Goggia caduta rovinosa!!!

Bruttissima caduta per Sofia Goggia, che era velocissima e per stare dentro spigola, ma non riesce a rimettersi dritta e gli sci prendono direzioni oppost. Cade, sbatte contro una porta e a terra è molto dolorante.

12:12 - Frenatona di Flury, gara andata

Flury bravissima nella prima parte, poi prima del Rumerlo si ritrova a inchiodare ed è nona a 0.67. Ora Goggia!

12:10 - Suter quarta

Ripresa la gra dopo la caduta della francese. Corinne Suter commett qualche sbavatura e non tiene bene le line. E' quarta a 0.44.

12:05 - Caduta per Gauché, sta bene

Laura Gauché si fa sbalzare da un dosso e salta via, cade e scivola per qualche metro. Per fortuna non è successo nulla e sta bene.

12:04 - Brignone terza virtuale

Brignone perde qualcosa nella parte centrale, poi recupera nel finale. Taglia il traguardo terza, a 32 centesimi.

12:01 - Marsaglia fuori

Marsaglia non riesce a tenere le linee, affaticata dal poco allenamento, ed esce a metà gara. Ora Brignone.

11:59 - Gara sbagliata per Gut

Arrabbiata alla presentazione del pettorale, Gut sbaglia le traiettorie ed è ultimissima, con 83 centesimi di ritardo.

11:57 - Puchner ultima

Arriva alle spalle anche di robinson Mirjam Puchner. E' sesta su sei. Ora Gut.

11:55 - Che spettacolo Curtoni!

Piccola sbavatura alla terzultima porta per Elena Curtoni, ma è stata una gara tutta all'attacco, tutta in posizione di velocità: è luce verde per 9 centesimi.

11:53 - Robinson perde nel finale

Faticaccia per Alice Robinson nella parte finale: era in linea fino al terzo intermedio, poi crolla accumulando 53 centesimi di ritardo, seppur senza errori.

11:51 - Tempone di Tippler

Grave errore di Tamara Tippler, che ha rischiato grosso a causa dell'alta velocità, ma è proprio questa che la porta in fondo in luce verde: è davanti con 45 centesimi di vantaggio.

11:48 - Worley davanti

Tessa Worley ha come Ledecka qualche problema nella parte bassa, ma è davanti di 7 centesimi.

11:46 - Ledecka al traguardo

Ester Ledecka è il tempo di riferimento con 1:21.59. Qualche sbavatura per la ceca.

11:44 - Il meteo è ok

Il meteo è splendido. Non c'è vento oggi e splende il sole. Tra poco s parte!

11:37 - Brignone agguerrita

Federica Brignone piuttosto arrabbiata per l'errore di ieri: nell'intervista pregara non l'ha nascosto, spiegando che conta di fare bene in velicità (e il superG di St.Moritz infatti l'ha vinto lei). Tante azzurre in gara: col 23 Nicol Delago, col 36 Melesi, col 41 Pichler, col 45 Nadia Delago. Non c'è Petra Vlhova, ma c'è Worley.

11:30 - Goggia col 13

Oggi c'è un po' più di concorrenza. Si parte con Ledecka con l'1, 5 Curtoni, 7 Gut-Behrami, 8 Marsaglia, 9 Brignone, 13 Goggia, 14 Siebenhofer, 15 Bassino, 17 Shiffrin che torna a macinare velocità in ottica olimpica.

11:20 - SI parte col SuperG femminile

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a un'altra giornata di grande sci. Oggi si inizia col SuperG femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, dove ieri in discesa Sofia Goggia ha conquistato un'altra vittoria . Alle 13:30 invece LA GARA, la discesa per eccellnza, la lotta contro le insidie della Streif di Kitzbühel, questa volta con partenza classica e non abbassata, se non cambia la situazione nel frattempo.

